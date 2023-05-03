الدوري الإيطالي - يوفنتوس وأتالانتا ينتصران ويشعلان صراع مقاعد الأبطال

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

باريديس يوفنتوس

انتصر يوفنتوس وأتالانتا على ليتشي وسبيزيا على الترتيب لحساب الجولة 33 من الدوري الإيطالي وأشعلا صراع مقاعد دوري أبطال أوروبا في المسابقة.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت.

فيما حقق أتالانتا الفوز الثالث على التوالي ليرتقي للمركز الرابع برصيد 58 نقطة بشكل مؤقت أيضا.

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وينتظر كلا الفريقين باقي مباريات اليوم من أجل معرفة الترتيب النهائي قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وتتنافس 6 فرق على 3 مقاعد خاصة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث حجز نابولي بطاقة تأهله بالفعل ويحتاج لنقطة لحسم لقب الدوري الإيطالي.

وأصبح الترتيب الآن:

2- يوفنتوس 63 نقطة من 33 مباراة

3- لاتسيو 61 نقطة من 32 مباراة

4- أتالانتا 58 نقطة من 33 مباراة

5- إنتر 57 نقطة من 32 مباراة

6- ميلان 57 نقطة من 32 مباراة

7- روما 57 نقطة من 32 مباراة

يوفنتوس × ليتشي

وانتصر يوفنتوس على ليتشي ليعود للانتصارات الغائبة منذ الجولة 28 من المسابقة.

أسان سيساي سجل هدف التقدم مبكرا لليتشي في الدقيقة الثالثة لكنه ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل لياندرو باريديس هدف تقدم البيانكونيري في الدقيقة 15 من ركلة حرة مباشرة.

وأضاف فابيو ميريتي هدف يوفنتوس الثاني لكن ألغي أيضا بعد تدخل الـ VAR لتظل النتيجة 1-0 للبيانكونيري.

وخرج ماتيا دي تشيليو مصابا في الدقيقة 32 من عمر اللقاء وعوضه خوان كوادرادو وبحسب بيان يوفنتوس عقب نهاية اللقاء فالظهير الإيطالي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وسجل أسان سيساي هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 37 من علامة الجزاء.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل دوشان فلاهوفيتش بتسديدة على الطائر هدف التقدم للسيدة العجوز.

أتالانتا × سبيزيا

وحقق أتلانتا فوزا مهما على ميدانه بنتيجة 3-2.

تقدم إيمانويل جياسي بهدف مبكر لسبيزيا في الدقيقة 18.

لكن رد أتالانتا جاء قويا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق مارتن دي رون في الدقيقة 32.

وبنفس الطريقة سجل دافيدي زاباكوستا الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وعزز الكولومبي لويس مورييل النتيجة لتصبح 3-1 لأتالانتا في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليصل لـ 100 هدف في الدوري الإيطالي.

وبعد 10 دقائق سجل مهدي بوربيعة هدف تقليص الفارق لسبيزيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي نفس الجولة حسم التعادل بنتيجة 3-3 مواجهة ساليرنتانا وفيورنتينا بنتيجة 3-3.

سجل السنغالي بولاي ديا ثلاثية أصحاب الأرض في الدقائق 10 و59 و81.

فيما سجل نيكولاس جونزاليس وجوناثان إيكوني وكريستيانو بيراجي ثلاثية فيورنتينا.

وأصبح رصيد البنفسجي 46 نقطة في المركز الثامن.

بينما أصبح رصيد ساليرنتانا برصيد 35 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق 8 نقاط عن مقاعد الهبوط.

وبات سامبدوريا أقرب من ذي قبل من الهبوط بتعثر جديد على ميدانه بالخسارة من تورينو بنتيجة 2-0.

وسجل أليساندرو بونجورينو هدف تقدم التورو وأنهى بيترو بيليجري اللقاء بهدف ثانٍ للضيوف.

واتقى تورينو للمركز العاشر برصيد 45 نقطة.

بينما ظل سامبدوريا متذيلا الترتيب برصيد 27 نقطة.

يوفنتوس أتالانتا الدوري الإيطالي فيورنتينا
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