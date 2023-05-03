بمشاركة حجازي وطارق.. التعاون يُسقط اتحاد جدة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

حجازي وطارق في فوز الاتحاد على التعاون

تلقي اتحاد جدة خسارته الثانية الموسم الجاري في الدوري السعودي بالسقوط ضد التعاون بنتيجة 2-1 في الجولة 25 من المسابقة.

سجل فهد الرشيدي ثنائية التعاون وهو اللاعب الذي سيرتدي قميص أهلي جدة الموسم المقبل، فيما قلص عبد الرازق حمد الله الفارق لاتحاد جدة.

وواصل التعاون تحقيقه للانتصارات على الكبار فحقق الفوز على ثلاثي المقدمة (الهلال والنصر والاتحاد).

أخبار متعلقة:
انتهت الدوري السعودي - التعاون (2) (1) اتحاد جدة.. خسارة تشعل الدوري تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق أساسيان ضد التعاون فووت ميركاتو: أهلي جدة يجهز عرضا جنونيا للتعاقد مع مودريتش رابع في لمس الكرة والتمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الشباب

الهزيمة أوقفت رصيد الاتحاد عند 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر قبل نهاية الموسم.

بينما أوقف التعاون سلسلة نتائجه السلبية في آخر 5 جولات وحقق أول انتصار منذ مارس الماضي ورفع رصيده لـ 40 نقطة.

التشكيل

شارك الثنائي المصري: أحمد حجازي وطارق حامد في تشكيل التعاون الأساسي.

وبدأ رومارينيو وحمد الله في هجوم النمور.

في المقابل قاد الكاميروني ليانرد توامبا هجوم التعاون.

Image

وصف المباراة

باغت الرشيدي دفاع الضيوف في الدقيقة 17 بعدما تلقي بينية وسدد كرة قوية على يمين مارسيلو جروهي في أولى فرص التعاون مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

ضغط الاتحاد بقوة بعد الهدف بحثا عن التعادل لكن محاولتهم اصطدمت بجدار التعاون، الحارس البرازيلي تونوريو دوس سانتوس.

وتألق الحارس البرازيلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بالتصدي لرأسية رومارينيو.

في الشوط الثاني تحصل رومارينيو على ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

وبعد دقيقتين فقط رفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء بداعي حدوث الخطأ من خارج المنطقة.

وفي الدقيقة 65 سدد الرشيدي كرة من على حدود منطقة الجزاء غالطت جروهي وسكنت الشباك معلنة عن ثاني أهداف أصحاب الأرض.

زاد النمور من ضغطهم وقلص حمد الله الفارق في الدقيقة 76 بعدما حوّل عرضية أحمد بامسعود في الشباك.

ورغم احتساب 15 دقيقة وقتا بدلا من الضائع إلا أن النمور لم يستطيعوا ترجمة السيطرة لهدف تعادل.

فأهدر حمد الله فرصة التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع برعونة شديدة.

وفي الدقيقة الرابعة عشر من الوقت البديل تحصل تركي المطيري على بطاقة حمراء مباشرة بعدما عرقل رومارينيو من الخلف في منتصف الملعب لمنع مرتدة سريعة.

دقائق أخيرة مرت لتكتب سقوط ثاني للنمور ويشعل صراع لقب الدوري السعودي قبل 5 جولات على النهاية.

التعاون اتحاد جدة الدوري السعودي أحمد حجازي طارق حامد
نرشح لكم
تيليجراف: 400 مليون دولار.. ميسي يتفاوض من أجل الانتقال إلى السعودية انتهت الدوري السعودي - التعاون (2) (1) اتحاد جدة.. خسارة تشعل الدوري تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق أساسيان ضد التعاون ليكيب: السعودية ستقدم عرضا لـ ميسي لم يره لاعب كرة قدم على الإطلاق الإصابة تنهي موسم قائد الهلال السعودي وتبعده عن نهائي دوري الأبطال تقرير إسباني: رونالدو يريد الرحيل عن النصر والعودة لـ مدريد فووت ميركاتو: أهلي جدة يجهز عرضا جنونيا للتعاقد مع مودريتش تقرير: نونو سانتو يتنفس الصعداء بعد شفاء طارق حامد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد وست هام 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد فولام 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة حجازي وطارق.. التعاون يُسقط اتحاد جدة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي 25 دقيقة | السعودية
تشكيل ليفربول – دياز أساسي مجددا.. وعودة نونيز أمام فولام 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي – برسمة طفل.. غياب دي بروين وإيدرسون أمام وست هام 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوت ميركاتو: الخطوة الأولى.. سان جيرمان بدأ المفاوضات مع مورينيو 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألاردايس: بيب وكلوب وأرتيتا؟ لا يوجد من هو أعلى مني في مجال كرة القدم 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قمصان: الأهلي وبيراميدز كتاب مفتوح لبعضهما.. وغيرنا استعداداتنا للسوبر 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة