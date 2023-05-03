بمشاركة حجازي وطارق.. التعاون يُسقط اتحاد جدة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي

تلقي اتحاد جدة خسارته الثانية الموسم الجاري في الدوري السعودي بالسقوط ضد التعاون بنتيجة 2-1 في الجولة 25 من المسابقة.

سجل فهد الرشيدي ثنائية التعاون وهو اللاعب الذي سيرتدي قميص أهلي جدة الموسم المقبل، فيما قلص عبد الرازق حمد الله الفارق لاتحاد جدة.

وواصل التعاون تحقيقه للانتصارات على الكبار فحقق الفوز على ثلاثي المقدمة (الهلال والنصر والاتحاد).

الهزيمة أوقفت رصيد الاتحاد عند 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر قبل نهاية الموسم.

بينما أوقف التعاون سلسلة نتائجه السلبية في آخر 5 جولات وحقق أول انتصار منذ مارس الماضي ورفع رصيده لـ 40 نقطة.

التشكيل

شارك الثنائي المصري: أحمد حجازي وطارق حامد في تشكيل التعاون الأساسي.

وبدأ رومارينيو وحمد الله في هجوم النمور.

في المقابل قاد الكاميروني ليانرد توامبا هجوم التعاون.

وصف المباراة

باغت الرشيدي دفاع الضيوف في الدقيقة 17 بعدما تلقي بينية وسدد كرة قوية على يمين مارسيلو جروهي في أولى فرص التعاون مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

ضغط الاتحاد بقوة بعد الهدف بحثا عن التعادل لكن محاولتهم اصطدمت بجدار التعاون، الحارس البرازيلي تونوريو دوس سانتوس.

وتألق الحارس البرازيلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بالتصدي لرأسية رومارينيو.

في الشوط الثاني تحصل رومارينيو على ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

وبعد دقيقتين فقط رفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء بداعي حدوث الخطأ من خارج المنطقة.

بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يتراجع عن قراره باحتساب ركلة جزاء للاتحاد، ويحتسب خطأ خارج منطقة الجزاء.#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/ZXQdSptGhT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023

وفي الدقيقة 65 سدد الرشيدي كرة من على حدود منطقة الجزاء غالطت جروهي وسكنت الشباك معلنة عن ثاني أهداف أصحاب الأرض.

زاد النمور من ضغطهم وقلص حمد الله الفارق في الدقيقة 76 بعدما حوّل عرضية أحمد بامسعود في الشباك.

ورغم احتساب 15 دقيقة وقتا بدلا من الضائع إلا أن النمور لم يستطيعوا ترجمة السيطرة لهدف تعادل.

فأهدر حمد الله فرصة التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع برعونة شديدة.

وفي الدقيقة الرابعة عشر من الوقت البديل تحصل تركي المطيري على بطاقة حمراء مباشرة بعدما عرقل رومارينيو من الخلف في منتصف الملعب لمنع مرتدة سريعة.

حكم المباراة يشهر بطاقة حمراء على لاعب التعاون تركي المطيري 🟥#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/OHldpld2Yf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023

دقائق أخيرة مرت لتكتب سقوط ثاني للنمور ويشعل صراع لقب الدوري السعودي قبل 5 جولات على النهاية.