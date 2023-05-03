فوت ميركاتو: الخطوة الأولى.. سان جيرمان بدأ المفاوضات مع مورينيو

بدأ باريس سان جيرمان الخطوات الأولى نحو تعيين جوزيه مورينيو مدربا له بداية من الموسم المقبل.

وحسبما ذكر موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي في تقرير له اليوم الأربعاء فإن المحادثات بدأت بالفعل بين النادي الفرنسي والمدرب البرتغالي.

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية ذكرت ف وقت سابق أن لويس كامبوس المدير الرياضي لسان جيرمان هو الذي يرغب في تعيين مورينيو خاصة في ظل نجاحاته القارية مع مختلف الفرق التي دربها.

في الناحية الأخرى فإن ملاك النادي يشعرون بالقلق من قدوم مورينيو والذي قد يتسبب في حدوث مشاكل في غرفة خلع الملابس.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن مورينيو أحد المرشحين للعمل في سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ويمتد تعاقد كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان مع الفريق لنهاية الموسم المقبل لكن يبدو أنه لن يستمر في منصبه عقب انتهاء الموسم الحالي.