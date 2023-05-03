فوت ميركاتو: الخطوة الأولى.. سان جيرمان بدأ المفاوضات مع مورينيو

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 20:58

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

بدأ باريس سان جيرمان الخطوات الأولى نحو تعيين جوزيه مورينيو مدربا له بداية من الموسم المقبل.

وحسبما ذكر موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي في تقرير له اليوم الأربعاء فإن المحادثات بدأت بالفعل بين النادي الفرنسي والمدرب البرتغالي.

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية ذكرت ف وقت سابق أن لويس كامبوس المدير الرياضي لسان جيرمان هو الذي يرغب في تعيين مورينيو خاصة في ظل نجاحاته القارية مع مختلف الفرق التي دربها.

أخبار متعلقة:
ألاردايس: بيب وكلوب وأرتيتا؟ لا يوجد من هو أعلى مني في مجال كرة القدم ماركا: ريال مدريد على بعد خطوة من ضم بيلينجهام.. ليفربول وسيتي خارج السباق سكاي: برايتون يقترب من ضم جيمس ميلنر

في الناحية الأخرى فإن ملاك النادي يشعرون بالقلق من قدوم مورينيو والذي قد يتسبب في حدوث مشاكل في غرفة خلع الملابس.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن مورينيو أحد المرشحين للعمل في سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ويمتد تعاقد كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان مع الفريق لنهاية الموسم المقبل لكن يبدو أنه لن يستمر في منصبه عقب انتهاء الموسم الحالي.

سان جيرمان مورينيو
نرشح لكم
الدوري الإيطالي - يوفنتوس وأتالانتا ينتصران ويشعلان صراع مقاعد الأبطال مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) (0) وست هام.. بداية اللقاء مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (0) فولام.. فان دايك ينقذ هدفا من على خط المرمى تشكيل ليفربول – دياز أساسي مجددا.. وعودة نونيز أمام فولام تشكيل مانشستر سيتي – برسمة طفل.. غياب دي بروين وإيدرسون أمام وست هام تقرير: نانت اتخذ قرار ضم مصطفى محمد نهائيا من جالاتا سراي.. ولكن رومانو: سان جيرمان كان يعرف منذ شهرا بعدم تجديد ميسي لتعاقده بعد الرحيل عن برشلونة.. أليماني "مهندس الصفقات" إلى أستون فيلا
أخر الأخبار
مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح في يوم بدني للاعبين استعدادا للسوبر 4 دقيقة | الكرة المصرية
انتصر ذهابا وإيابا لأول مرة.. أسوان يقلب تأخره لفوز على المصري بثلاثية 8 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الإيطالي - يوفنتوس وأتالانتا ينتصران ويشعلان صراع مقاعد الأبطال 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) (0) وست هام.. بداية اللقاء 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (0) فولام.. فان دايك ينقذ هدفا من على خط المرمى 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة حجازي وطارق.. التعاون يُسقط اتحاد جدة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي 51 دقيقة | السعودية
تشكيل ليفربول – دياز أساسي مجددا.. وعودة نونيز أمام فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي – برسمة طفل.. غياب دي بروين وإيدرسون أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة