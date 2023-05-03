قمصان: الأهلي وبيراميدز كتاب مفتوح لبعضهما.. وغيرنا استعداداتنا للسوبر

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

سامي قمصان - محمود الخطيب - أشرف صبحي - ممدوح عيد - تتويج الأهلي بـ كأس مصر

قال سامي قمصان المدرب العام للأهلي إن فريقه ومنافسه المقبل بيراميدز بمثابة كتاب مفتوح لبعضهما البعض.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز الجمعة المقبلة في ملعب محمد بن زايد في كأس السوبر المصري.

وتحدث قمصان لصفحة الأهلي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الفريق جاهز ومستعد بغض النظر عن الأحداث التي وقعت فنحن نريد الفوز بالبطولة، ونتمنى التوفيق وأن نسعد جماهيرنا ونحصل على بطولة جديدة".

أخبار متعلقة:
بعثة بيراميدز تسافر إلى الإمارات من أجل خوض كأس السوبر أمام الأهلي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: كاف قرر إيقاف إكرامي لمدة شهرين منافس الأهلي - البدري يقود الصفاقسي للفوز على الترجي في الدوري التونسي

وواصل "جمهور الأهلي في كل مكان في العالم يساندنا وهو داعم وسند كبير لنا".

وأردف "أتينا لهدف واحد وهو الفوز باللقب استعدادنا اختلف لأن الزمالك غير بيراميدز لكن واجهناهم يوم 10 في الشهر الماضي وفزنا عليهم ونعرفهم جيدا وإمكانياتهم ونتمنى أن نكون في يومنا وسوف نقاتل لإسعاد الجماهير".

وتابع قمصان "قدر الأهلي المنافسة على البطولات دائما ونحن نتحمل المسؤولية ونعرف حب الأهلي لجماهير البطولات وهذه ميزة متواجدة في الأهلي وليست متواجدة في كل أندية العالم".

وأتم "سنلعب مباراة وبغض النظر عن المنافس فنحن هدفنا الفوز باللقب وكلانا بمثابة كتاب مفتوح لبعضنا البعض".

وجاءت مشاركة بيراميدز في لقاء السوبر بعد اعتذار الزمالك عن عدم مشاركته في اللقاء في ظل عدم اتخاذ لجنة الانضباط لقرارها بشأن إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا".

الأهلي بيراميدز كأس السوبر
نرشح لكم
بعثة بيراميدز تسافر إلى الإمارات من أجل خوض كأس السوبر أمام الأهلي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: كاف قرر إيقاف إكرامي لمدة شهرين مباشر الدوري المصري – أسوان (3)-(1) المصري.. بداية الشوط الثاني تشكيل المصري – غياب الجلاسي لأول مرة منذ فبراير.. وعبده يقود الهجوم الدرجة الثانية – بروكسي يخسر من بلدية المحلة قبل لقاء الزمالك.. وطنطا يحافظ على صدارته وزارة الرياضة تصدر بيانا حول شرعية لجنتي الانضباط والاستئناف باتحاد الكرة الدرجة الثانية – المصري بالسلوم يشكو حكم مباراة المنصورة "تسبب في خسارتنا" تعرف على النجم المصري الذي يحيي حفل مباراة السوبر المصري
أخر الأخبار
بمشاركة حجازي وطارق.. التعاون يُسقط اتحاد جدة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي 13 دقيقة | السعودية
تشكيل ليفربول – دياز أساسي مجددا.. وعودة نونيز أمام فولام 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي – برسمة طفل.. غياب دي بروين وإيدرسون أمام وست هام 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوت ميركاتو: الخطوة الأولى.. سان جيرمان بدأ المفاوضات مع مورينيو 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألاردايس: بيب وكلوب وأرتيتا؟ لا يوجد من هو أعلى مني في مجال كرة القدم 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قمصان: الأهلي وبيراميدز كتاب مفتوح لبعضهما.. وغيرنا استعداداتنا للسوبر 47 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الأهلي - البدري يقود الصفاقسي للفوز على الترجي في الدوري التونسي ساعة | الكرة الإفريقية
بعثة بيراميدز تسافر إلى الإمارات من أجل خوض كأس السوبر أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة