قمصان: الأهلي وبيراميدز كتاب مفتوح لبعضهما.. وغيرنا استعداداتنا للسوبر

قال سامي قمصان المدرب العام للأهلي إن فريقه ومنافسه المقبل بيراميدز بمثابة كتاب مفتوح لبعضهما البعض.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز الجمعة المقبلة في ملعب محمد بن زايد في كأس السوبر المصري.

وتحدث قمصان لصفحة الأهلي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الفريق جاهز ومستعد بغض النظر عن الأحداث التي وقعت فنحن نريد الفوز بالبطولة، ونتمنى التوفيق وأن نسعد جماهيرنا ونحصل على بطولة جديدة".

وواصل "جمهور الأهلي في كل مكان في العالم يساندنا وهو داعم وسند كبير لنا".

وأردف "أتينا لهدف واحد وهو الفوز باللقب استعدادنا اختلف لأن الزمالك غير بيراميدز لكن واجهناهم يوم 10 في الشهر الماضي وفزنا عليهم ونعرفهم جيدا وإمكانياتهم ونتمنى أن نكون في يومنا وسوف نقاتل لإسعاد الجماهير".

وتابع قمصان "قدر الأهلي المنافسة على البطولات دائما ونحن نتحمل المسؤولية ونعرف حب الأهلي لجماهير البطولات وهذه ميزة متواجدة في الأهلي وليست متواجدة في كل أندية العالم".

وأتم "سنلعب مباراة وبغض النظر عن المنافس فنحن هدفنا الفوز باللقب وكلانا بمثابة كتاب مفتوح لبعضنا البعض".

وجاءت مشاركة بيراميدز في لقاء السوبر بعد اعتذار الزمالك عن عدم مشاركته في اللقاء في ظل عدم اتخاذ لجنة الانضباط لقرارها بشأن إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا".