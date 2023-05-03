بعثة بيراميدز تسافر إلى الإمارات من أجل خوض كأس السوبر أمام الأهلي

غادرت بعثة نادي بيراميدز مصر مساء اليوم الأربعاء متجهة إلى الإمارات من أجل ملاقاة الأهلي في كأس السوبر المصري.

ويقام كأس السوبر في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الجمعة المقبلة.

وجاءت مشاركة بيراميدز في لقاء السوبر بعد اعتذار الزمالك عن عدم مشاركته في اللقاء في ظل عدم اتخاذ لجنة الانضباط لقرارها بشأن إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لحين البت في شرعية لجنة الانضباط.

وتنطلق المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.