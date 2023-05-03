انتهت الدوري المصري – أسوان (3)-(1) المصري.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

عدنان عثمان ومحمد الفيومي يشاركان بدلا من رجب عمران، وأحمد عماد مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 49 جوووول ثااااالث لـ أسوان. عرضية من أحمد خالد يتابعها بلال السيد بلمسة في المرمى مسجلا الثالث.

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هجمة مرتدة مثالية وإنهاء مميز 🔥⚽ بلال السيد يسجل الهدف الثالث لأسوان في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/zRZhVDnuEL — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023

ق. 38 جوووول ثااااني. محمد حمدي زكي يتبادل الكرة بشكل رائع مع أحمد خالد وينفرد ليسجل الهدف بين قدمي عصام ثروت.

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بتصويبة بين قدمي الحارس 🔥⚽ محمد حمدي زكي يسجل الهدف الثاني لأسوان في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/XsiGt0nrOT — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023

ق. 36 تصويبة قوية من إسلام عطية فوق المرمى بقليل.

ق. 28 حسن علي يشارك بدلا من عبد الرحيم دغموم للإصابة.

ق. 20 جووووول التعاااادل. محمد حمدي زكي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

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جوووووووول 🔥⚽ محمد حمدي زكي يعادل النتيجة لأسوان أمام المصري بعد تنفيد مميز لركلة جزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/XcKTLrWxZf — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023

ق. 17 ركلة جزااااء لـ أسوان بعد لمسة يد على أحمد عماد.

ق. 13 جوووول أوووول للمصري. جريندو يسجل ركلة الجزاء بعدما سددها في العارضة العلوية وسكنت الشباك ليحتسبها الحكم وسط اعتراضات من لاعبي أسوان.

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جوووووووول 🔥⚽ محمد جريندو يسجل الهدف الأول للمصري في مرمى أسوان من علامة الجزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/d4b3rWIV9n — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2023

ق. 9 ركلة جزااااء للمصري. بينية من عبد الرحيم دغموم إلى جريندو الذي يضع الكرة من فوق عمرو حسام ويتعرض لعقرقلة يحتسبها إبراهيم نور الدين ركلة جزاء.

ق. 4 أووووه انطلاقة رائعة من عبد الرحيم دغموم وتبادل للكرة مع عبده يحيى إلى دغموم الذي سدد في المرمى لكن تصطدم بالقائم الأيمن.

ق. 2 رد أسواني سريع. انطلاقة من عماد فتحي على الجهة اليسرى وتمريرة إلى بلال السيد الذي يسدد فوق المرمى بقليل.

ق. 1 عرضية من السعداوي ينقذها المدافع قبل رأس جريندو ويتابعها رجب عمران بتصويبة قوق المرمى.

بداية المباراة