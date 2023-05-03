تيليجراف: 400 مليون دولار.. ميسي يتفاوض من أجل الانتقال إلى السعودية

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

تحضر الحكومة السعودية العرض الأكثر ضخامة في تاريخ كرة القدم لينضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي بحسب صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

وخاض خورخي ميسي والد ليونيل المفاوضات حيث سيضمن الأرجنتيني 400 مليون دولار سنويا (320 مليون جنيه إسترليني) وهو ما يتخطى ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو في السعودية (165 مليون جنيه إسترليني) بعقد يمتد 2025.

وأوضح التقرير أن الحكومة السعودية تشارك في الصفقة قبل أن تحدد النادي الذي سيرتدي الأرجنتيني قميصه، مثلما حدث مع كريستيانو رونالدو خلال انضمامه للنصر في ديسمبر الماضي.

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وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقا للتقارير فأن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.

Paris Saint-Germain's Argentine forward Lionel Messi (L) walks past Riyadh All-Star's Portuguese forward Cristiano Ronaldo

وسبق أن ذكرت صحيفة "ليكيب" أمس الثلاثاء أن سان جيرمان قرر عدم تقديم عرض تجديد لـ ميسي لعام إضافي.

ثم عادت الصحيفة اليوم الأربعاء للكشف عن نية السعودية تجهيز عرض "هو الأكبر لأي لاعب كرة قدم على الإطلاق".

وأوضح تقرير ليكيب أن السعودية هي الوجهة الأقرب لـ ميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه.

كما أشارت ليكيب أن البيئة المحيطة بـ ميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال يسعى لضم ميسي، لإعادة الندية مع كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي، ولكن في الملاعب السعودية.

ويحظى ميسي باهتمام إنتر ميامي الأمريكي المملوك لـ ديفيد بيكام، وكذلك ناديه السابق برشلونة الذي يحتاج أولًا تخفيض سقف رواتبه ليتمكن من تسجيل بطل العالم إن أراد استعادته.

وانتهت علاقة ميسي وباريس سان جيرمان عمليا مساء أمس الثلاثاء، بقرار النادي الفرنسي إيقاف اللاعب.

وقالت ليكيب أن سان جيرمان أوقف ميسي لمدة أسبوعين، وبالتالي لن يتواجد في المباراتين المقبلتين أمام تروا وأجاكسيو، كما يغيب عن التدريبات الجماعية.

يأتي ذلك عقب سفر ميسي إلى السعودية دون إذن بصفته سفيرًا للسياحة هناك، وتغيبه عن المران الصباحي يوم الإثنين.

ولم يكن كريستوف جالتييه المدير الفني لـ سان جيرمان، ولويس كامبوس المدير الرياضي، على علم بتغيب ميسي.

وقرر سان جيرمان في أعقاب تلك الأزمة عدم تقديم عرض تجديد لـ ميسي، وبالتالي رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.

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