تشكيل المصري – غياب الجلاسي لأول مرة منذ فبراير.. وعبده يقود الهجوم

وسط غيابات عديدة، يقود عبده يحيى هجوم النادي المصري أمام أسوان بدلا من مروان حمدي المصاب.

أعلن حسام حسن مدرب النادي المصري، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان بعد قليل في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

تشكيل المصري شهد غياب إلياس الجلاسي للإصابة، وذلك لأول مرة منذ 7 فبراير الماضي أمام سموحة، وقتما غاب للإصابة كذلك.

من جهة أخرى، عاد عمرو السعداوي لشغل مركز الظهير الأيسر في ظل غياب حسين السيد للإيقاف.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد عماد – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بوبكر – عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية.

أمامهما: محمد عبد اللطيف "جريندو" – رجب عمران – عبد الرحيم دغموم .

الهجوم: عبده يحيى.

من جهة أخرى، يقود محمد حمدي زكي هجوم أسوان بجانب حسام عرفات.

ويبدأ أيمن الرمادي كذلك بـ أحمد خالد في وسط الملعب بجانب رافائيل إياجوا.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة - أحمد دحروج .

الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد.

الهجوم: محمد حمدي زكي – حسام عرفات.