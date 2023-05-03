الدرجة الثانية – بروكسي يخسر من بلدية المحلة قبل لقاء الزمالك.. وطنطا يحافظ على صدارته

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 19:13

كتب : رضا السنباطي

فريق بروكسي

خسر بروكسي من بلدية المحلة بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 24 من دوري الدرجة الثانية المصري.

وسجل للبلدية أحمد حسن وعبده سمانة فيما أحرز هدف بروكسي الوحيد إبراهيم سليمان.

جاء ذلك في آخر مباريات بروكسي قبل مواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر الثلاثاء المقبل.

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وتعادل طنطا مع كفر الشيخ سلبيا بدون أهداف ليحافظ على صدارته في جدول الترتيب.

وفاز أبو قير للأسمدة على نبروه بهدفين لهدف، سجل للأول حميد علي وشريف أشرف من ركلة جزاء.

فيما جاء هدف إسلام أسامة هدف نبروه، فيما أهدر أحمد فايز ركلة جزاء للضيوف.

وانتصر دكرنس على سبورتنج بهدفين دون رد سجلهما أحمد عيد ومحمد شوقي.

وتعادل جمهورية شبين مع الحمام سلبيا بدون أهداف.

ويتبقى مباراة وحيدة تقام غدا الخميس بين الحمام وبايونيرز.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1 – طنطا 44 نقطة

2 – بلدية المحلة 42 نقطة

3 – دكرنس 42 نقطة

4 – أبو قير للأسمدة 41 نقطة

5 – جمهورية شبين 41 نقطة

6 – كفر الشيخ 37 نقطة

7 – بروكسي 34 نقطة

8 – المنصورة 34 نقطة

9 – الأولمبي 33 نقطة

10 – الحمام 29 نقطة

11 – سبورتنج 27 ننقطة

12 – اتحاد نبروه 26 نقطة

13 – هلال مطروح 21 نقطة

14 – المجد السكندري 20 نقطة

15 – بايونيرز 16 نقطة

16 – المصري بالسلوم 12 نقطة

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