تقرير: نانت اتخذ قرار ضم مصطفى محمد نهائيا من جالاتا سراي.. ولكن

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد تروا

اتخذ نانت قراره بضم مصطفى محمد نهائيا من جالاتا سراي وتحويل الإعارة إلى انتقال دائم.

وحسبما ذكر موقع " bursahakimiyet" التركي في تقرير له اليوم الأربعاء فإن نانت يرغب في ضم مصطفى مقابل 3 مليون و500 ألف يورو وذلك بدلا من 5 مليون و750 ألف يورو.

وأوضح التقرير أن نانت يرغب في تخفيض قيمة الانتقال في البند الموضوع بينه وبين جالاتا سراي من أجل شراء مصطفى نهائيا.

أخبار متعلقة:
رومانو: سان جيرمان كان يعرف منذ شهرا بعدم تجديد ميسي لتعاقده موندو ديبورتيفو: لتعزيز فريق إيمري.. أستون فيلا يرغب في ضم كريستنسين اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول: الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا

وشارك مصطفى مع نانت خلال الموسم الجاري في 47 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى على المركز الثاني في كأس فرنسا الموسم الجاري بعدما خسر النهائي ضد تولوز بخمسة أهداف لهدف.

ويمتد تعاقد مهاجم منتخب مصر مع جالاتا سراي حتى صيف عام 2024.

ويحتل نانت المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

مصطفى محمد نانت جالاتا سراي
نرشح لكم
رومانو: سان جيرمان كان يعرف منذ شهرا بعدم تجديد ميسي لتعاقده بعد الرحيل عن برشلونة.. أليماني "مهندس الصفقات" إلى أستون فيلا ماركا: ريال مدريد على بعد خطوة من ضم بيلينجهام.. ليفربول وسيتي خارج السباق حوار في الجول - أول ظهور لمندوب الدوري الإسباني الجديد في مصر ليكيب: السعودية ستقدم عرضا لـ ميسي لم يره لاعب كرة قدم على الإطلاق أنشيلوتي: يجب أن يستيقظ ميليتاو.. ومودريتش عاد للتدريبات بالفعل شهد كارثة لـ ريال مدريد في نفس المسابقة.. الإعلان عن حكم نهائي كأس إسبانيا موعد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميا
أخر الأخبار
منافس الأهلي - البدري يقود الصفاقسي للفوز على الترجي في الدوري التونسي 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعثة بيراميدز تسافر إلى الإمارات من أجل خوض كأس السوبر أمام الأهلي 12 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: كاف قرر إيقاف إكرامي لمدة شهرين 29 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – أسوان (1)-(1) المصري.. تبديل اضطراري 42 دقيقة | الكرة المصرية
تيليجراف: 400 مليون دولار.. ميسي يتفاوض من أجل الانتقال إلى السعودية ساعة | السعودية
تشكيل المصري – غياب الجلاسي لأول مرة منذ فبراير.. وعبده يقود الهجوم ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – بروكسي يخسر من بلدية المحلة قبل لقاء الزمالك.. وطنطا يحافظ على صدارته ساعة | الدرجة الثانية
تقرير: نانت اتخذ قرار ضم مصطفى محمد نهائيا من جالاتا سراي.. ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة