تقرير: نانت اتخذ قرار ضم مصطفى محمد نهائيا من جالاتا سراي.. ولكن

اتخذ نانت قراره بضم مصطفى محمد نهائيا من جالاتا سراي وتحويل الإعارة إلى انتقال دائم.

وحسبما ذكر موقع " bursahakimiyet" التركي في تقرير له اليوم الأربعاء فإن نانت يرغب في ضم مصطفى مقابل 3 مليون و500 ألف يورو وذلك بدلا من 5 مليون و750 ألف يورو.

وأوضح التقرير أن نانت يرغب في تخفيض قيمة الانتقال في البند الموضوع بينه وبين جالاتا سراي من أجل شراء مصطفى نهائيا.

وشارك مصطفى مع نانت خلال الموسم الجاري في 47 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى على المركز الثاني في كأس فرنسا الموسم الجاري بعدما خسر النهائي ضد تولوز بخمسة أهداف لهدف.

ويمتد تعاقد مهاجم منتخب مصر مع جالاتا سراي حتى صيف عام 2024.

ويحتل نانت المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.