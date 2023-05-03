كرة يد – الزمالك يكشف لـ في الجول أول صفقتين للسوبر الإفريقي

أبرم الزمالك أول صفقتين لتدعيم صفوفه في بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "تم التعاقد أبو الفتوح أحمد (حماصة) من البنك الأهلي، واللاعب بدأ التدريب مع الفريق منذ أمس الثلاثاء بالفعل".

وأضاف "تعاقدنا أيضا مع محمد مجدي من سموحة للعب، واللاعب سيتدرب مع الفريق لأول مرة اليوم الأربعاء".

وما زال الزمالك يحاول إبرام صفقات أخرى للعب مع الفريق خلال البطولتين، من بينها محمد ممدوح هاشم لاعب دائرة دينامو بوخاريست الروماني.

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي والمؤهل لبطولة سوبر جلوب أو كأس العالم للأندية وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية المؤهلة للسوبر في الموسم التالي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عن الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي، فيما يعد هو وصيف بطولة كأس السوبر بعد الخسارة أمام الاهلي.