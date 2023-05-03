رومانو: سان جيرمان كان يعرف منذ شهرا بعدم تجديد ميسي لتعاقده

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

مازالت التقارير حول رحيل ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري مستمرة.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن خورخي ميسي والد ليونيل أبلغ سان جيرمان بعدم تجديد نجله لتعاقده منذ شهر مضى.

وأوضح رومانو بأن الخطوة التي قام بها خورخي أنهت آمال سان جيرمان في المفاوضات ولم يحدث أي جديد منذ ذلك الوقت.

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وكان ميسي انضم لسان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة قبل عامين بعقد يستمر لسنتين.

وكان يمكن مد تعاقد ميسي لعام ثالث وفقا لرغبة الطرفين لكن لم يحدث الاتفاق.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن ميسي أصبح قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى برشلونة لكن ينبغي على الأخير إقناع رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بخطته المالية قبل استقدام ليونيل.

ميسي سان جيرمان
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