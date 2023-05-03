تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق أساسيان ضد التعاون

ليكيب: نانت قد يقيل كومبواريه حال الخسارة أمام بريست

تقرير: نونو سانتو يتنفس الصعداء بعد شفاء طارق حامد

بعد الإصابة.. فيتوريا يطمئن على إمام عاشور

بمشاركة في الدقيقة 90.. مرموش يظهر في فوز فولفسبورج على ماينز

لن ينعم فاولر بيوم هادئ.. صلاح يتخطاه للمرة الثالثة في رقم مع ليفربول

نهاية موسم كوكا بسبب الإصابة

صنع هدفا في فوز كبير لفريقه.. سام مرسي يقود إبسويتش للتشامبيونشيب لأول مرة بعد أربع 4 مواسم

تريزيجيه يصنع في خسارة طرابزون أمام كونيا سبور في الوقت القاتل