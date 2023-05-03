تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق أساسيان ضد التعاون

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

أحمد حجازي وطارق حامد وعبد الرزاق حمد الله

يبدأ أحمد حجازي وطارق حامد في تشكيل اتحاد جدة الأساسي لمواجهة التعاون لحساب الجولة 25 من الدوري السعودي.

ويشارك الثنائي المصري للمباراة الـ 21 في الدوري السعودي سويا هذا الموسم بقميص النمور.

وجاء تشكيل الاتحاد:

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حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – أحمد بامسعود

الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود

الهجوم: رومارينو – عبد الرزاق حمد الله

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ويحتل اتحاد جدة الصدارة برصيد 59 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر.

فيما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 37 نقطة وبدون أي انتصار خلال آخر 5 مواجهات.

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