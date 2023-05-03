الدرجة الثانية – المصري بالسلوم يشكو حكم مباراة المنصورة "تسبب في خسارتنا"

يرى مسؤولو نادي المصري بالسلوم بأن حكم مباراة فريقهم أمام المنصورة تسبب في خسارتهم اللقاء.

وفاز المنصورة على المصري بالسلوم بهدفين مقابل هدف على ملعب المنصورة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري الدرجة الثانية المصري.

video:1

وقال رمضان ناجي رئيس نادي المصري بالسلوم في تصريحات لـFilGoal.com: "تقدمت بشكوى ضد الحكم أسامة إسماعيل حكم مباراتنا أمام المنصورة والذي تسبب في خسارتنا للمباراة".

وأوضح "الحكم احتسب وقتا إضافيا مبالغا فيه، بجانب عدم احتسابه لركلتي جزاء لفريقي".

رئيس النادي أتم "قدمنا أداء جيدا وتعادلنا، ولكن الحكم حرمنا من نقطة المباراة".

ويحتل المصري بالسلوم حاليا المركز الـ16 والاخير في مجموعة بحري، فيما يحتل المنصورة المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

وفي نفس المجموعة، فاز الأولمبي على هلال الضبعة بهدف مقابل لا شيء.