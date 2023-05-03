ماركا: ريال مدريد على بعد خطوة من ضم بيلينجهام.. ليفربول وسيتي خارج السباق

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - دورتموند

اقترب ريال مدريد من ضم جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند بعد أشهر طويلة من المفاوضات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد بات على بعد خطوة من حسم صفقة بيلينجهام.

وأوضح التقرير الذي نشره الصحفي خوسيه فيليكس دياز، أن ريال مدريد عمل في الظل لأشهر طويلة، لكنه بات الآن المُطارد الوحيد للاعب الوسط الإنجليزي.

يأتي ذلك بعد انسحاب الثنائي الإنجليزي ليفربول ومانشستر سيتي من الصفقة.

وعبّر بيلينجهام عن رغبته في تمثيل ريال مدريد، رغم تقديم ليفربول وسيتي عرض مالي أعلى بكثير بحسب ماركا.

وتعامل ريال مدريد بهدوء مع الموقف بعد علمه باختيار بيلينجهام الذي اقتنع بالمشروع الرياضي لـ ريال مدريد.

وتوصل الطرفان لاتفاق مبدئي بعد عام تقريبًا من المفاوضات، ويعمل ريال مدريد على حسم الصفقة رسميًا والإعلان عنها الشهر المقبل.

كما انفردت الصحيفة الإسبانية بمدة العقد الذي جهّزه ريال مدريد للاعب، وأوضحت أنه سيمتد حتى 2029.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بوروسيا دورتموند يسعى للحصول على 140 مليون يورو نظير التخلي عن بيلينجهام.

لكن ماركا من جانبها ذكرت أن ريال مدريد يسعى لتخفيض هذا المبلغ ليتراوح ما بين 100 و120 مليون يورو.

ولن يكون الاتفاق مع دورتموند، الذي يعد ناديًا صديقًا لـ ريال مدريد، مشكلة في طريق إتمام الصفقة.

بيلينجهام (19 عامًا) انضم إلى دورتموند قادمًا من بيرمنجهام سيتي في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو.

وخاض بيلينجهام خلال 3 مواسم 130 مباراة مع أسود الفستفاليا، سجل خلالها 21 هدفا وصنع 25.

ويمتلك بيلينجهام 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وقد شارك أساسيًا في كل مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم 2022، وسجل هدفا وصنع آخر خلالها.

وسيكون بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يمثّل ريال مدريد منذ ديفيد بيكام الذي رحل في 2007.

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