بيراميدز يخوض مرانه الأخير قبل التوجه إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

خاض بيراميدز مرانه الأخير قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وتدرب بيراميدز في الملعب الفرعي للدفاع الجوي، قبل أن يتوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات على طائرة خاصة.

واستمر المران لمدة ساعة ونصف، استعد خلاله أفراد بيراميدز للمباراة التي يشاركون فيها بدلًا من الزمالك الذي اعتذر.



























وكان بيراميدز قد عاد إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء بعد رحلة سفر طويلة من جنوب إفريقيا عقب توديع كأس الكونفدرالية الإفريقية على يد مارومو جالانتس.

وحل بيراميدز وصيفًا لكأس مصر 2022، وثالثًا في الدوري المصري لنفس الموسم، ويعوض الزمالك بطل الدوري الذي لن يخوض اللقاء.

وتنطلق المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.