بيراميدز يخوض مرانه الأخير قبل التوجه إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 15:13

كتب : أحمد الخولي

مران بيراميدز

خاض بيراميدز مرانه الأخير قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وتدرب بيراميدز في الملعب الفرعي للدفاع الجوي، قبل أن يتوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات على طائرة خاصة.

واستمر المران لمدة ساعة ونصف، استعد خلاله أفراد بيراميدز للمباراة التي يشاركون فيها بدلًا من الزمالك الذي اعتذر.

وكان بيراميدز قد عاد إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء بعد رحلة سفر طويلة من جنوب إفريقيا عقب توديع كأس الكونفدرالية الإفريقية على يد مارومو جالانتس.

وحل بيراميدز وصيفًا لكأس مصر 2022، وثالثًا في الدوري المصري لنفس الموسم، ويعوض الزمالك بطل الدوري الذي لن يخوض اللقاء.

وتنطلق المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

بيراميدز كأس السوبر المصري السوبر المصري الأهلي
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - 3 غيابات.. وحضور صبحي وفتحي أمام الأهلي في السوبر المصري خبر في الجول - الكشف عن حكام مباراتي الأهلي أمام الترجي.. ذكرى سعيدة وأخرى حزينة خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي مجلس أبوظبي الرياضي يكشف آخر موعد لاستراجع جماهير الزمالك قيمة تذاكر السوبر المصري فتح الله: كنا معزولين يوم ونصف وفوجئنا بخوض السوبر عند عودتنا للقاهرة مواعيد مباريات الأربعاء 3 مايو 2023 - حسم محتمل للدوري الإيطالي.. وسيتي يسعى لاستعادة الصدارة 5 تصديات.. الهاني سليمان رجل مباراة سموحة وغزل المحلة اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار بيراميدز لمواجهة الأهلي في السوبر
أخر الأخبار
قائد ليفربول يسهب في الإشادة بمحمد صلاح 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - 3 غيابات.. وحضور صبحي وفتحي أمام الأهلي في السوبر المصري 12 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يخوض مرانه الأخير قبل التوجه إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري 34 دقيقة | الكرة المصرية
كلوب: مواجهة توتنام كانت من أفضل المباريات التي لعبناها هذا الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الكشف عن حكام مباراتي الأهلي أمام الترجي.. ذكرى سعيدة وأخرى حزينة ساعة | الكرة الإفريقية
حوار في الجول - أول ظهور لمندوب الدوري الإسباني الجديد في مصر ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري NBA - ليبرون يهزم ستيفن كيري في لقاء مثير.. وسلسلة نيكس وهيت تشتعل 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة