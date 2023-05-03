حوار في الجول - أول ظهور لمندوب الدوري الإسباني الجديد في مصر
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 13:56
كتب : زكي السعيد
شهد منصب مندوب رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" في مصر، تغييرًا مؤخرا، بتعيين بابلو كاساوس خلفًا لـ راؤول أوستالي.
وتحول أوستالي ليشغل منصب مدير التسويق الإقليمي في مكاتب "لاليجا" في دبي، بينما بات كاساوس مندوبا لـ "لاليجا" في مصر وليبيا والسودان.
وانفرد FilGoal.com بأول حوار مع كاساوس بعد أيام قليلة من وصوله مصر لبدء المهمة.
شاهد المقابلة بالفيديو:
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