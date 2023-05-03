دوري NBA - ليبرون يهزم ستيفن كيري في لقاء مثير.. وسلسلة نيكس وهيت تشتعل

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

ستيفن كيري - ليبرون جيمس

أوفت قمة ستيف كيري أسطورة جولدن ستيت واريورز ضد ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز بوعودها من المتعة.

فقد فاز لوس أنجلوس ليكرز على جولدن ستيت واريورز في المباراة الأولى من سلسلة نصف نهائي القسم الغربي بنتيجة 117-112.

وسجل أنتوني ديفيز 30 نقطة وليبرون جيمس 22 نقطة ليقودا ليكرز للفوز في ملعب حامل اللقب.

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في الجهة المقابلة، سجل ستيف كيري 27 نقطة (6 ثلاثيات) وكلاي تومسون 25 نقطة (6 ثلاثيات)، وجوردن بول 21 نقطة (6 ثلاثيات).

وكان ليكرز في طريقه لفوز مريح، بعدما وسع الفارق إلى 14 نقطة قبل 6 دقائق من النهاية، بسبب الخطة الدفاعية المحكمة أمام كيري ورفاقه، والتي تألق خلالها ديفيز.

لكن جولدن ستيت رد بثلاثيات ستيفن كوري حتى تعادل 112-112.

في الثواني الأخيرة استعاد ليكرز زمام الأمور وسجل دانجيلو راسل نقطتين وأتبعه ليبرون جيمس بنقطة من رمية حرة ليصبح الفارق 3 نقاط.

وأهدر جوردان بول فرصة معادلة النتيجة بثلاثية قبل 9.7 ثوان من صافرة الختام، ثم حسم دنيس شرودر انتصار ليكرز برميتين حرتين.

وتقام المباراة الثانية يوم 5 مايو في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.

سلسلة نيكس وهيت تشتعل

نجح نيويورك نيكس في الفوز على ضيفه ميامي هيت بنتيجة 111-105 ومعادلة سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي 1-1.

سجل جايلن برانسون 30 نقطة بينها 6 ثلاثيات من 10 محاولات ليقود نيكس لتعويض الهزيمة في المباراة الأولى بالسلسلة.

ولعب هيت بدون نجمه المصاب جيمي باتلر.

وتناوب الفريقان على التقدم في النتيجة 16 مرة خلال المباراة، قبل أن يتألق لاعبو نيكس في منتصف الربع الأخير ليحسموا اللقاء.

وتقام المباراة الثالثة يوم 6 مايو في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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