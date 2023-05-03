ليكيب: السعودية ستقدم عرضا لـ ميسي لم يره لاعب كرة قدم على الإطلاق

تستعد السعودية للدخول بكامل قوتها في التنافس على استقدام ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أمس الثلاثاء أن سان جيرمان قرر عدم تقديم عرض تجديد لـ ميسي لعام إضافي.

وعادت الصحيفة اليوم الأربعاء للكشف عن نية السعودية تجهيز عرض "هو الأكبر لأي لاعب كرة قدم على الإطلاق".

وأوضح تقرير ليكيب أن السعودية هي الوجهة الأقرب لـ ميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه.

كما أشارت ليكيب أن البيئة المحيطة بـ ميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال يسعى لضم ميسي، لإعادة الندية مع كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي، ولكن في الملاعب السعودية.

ويحظى ميسي باهتمام إنتر ميامي الأمريكي المملوك لـ ديفيد بيكام، وكذلك ناديه السابق برشلونة الذي يحتاج أولًا تخفيض سقف رواتبه ليتمكن من تسجيل بطل العالم إن أراد استعادته.

وانتهت علاقة ميسي وباريس سان جيرمان عمليا مساء أمس الثلاثاء، بقرار النادي الفرنسي إيقاف اللاعب.

وقالت ليكيب أن سان جيرمان أوقف ميسي لمدة أسبوعين، وبالتالي لن يتواجد في المباراتين المقبلتين أمام تروا وأجاكسيو، كما يغيب عن التدريبات الجماعية.

يأتي ذلك عقب سفر ميسي إلى السعودية دون إذن بصفته سفيرًا للسياحة هناك، وتغيبه عن المران الصباحي يوم الإثنين.

ولم يكن كريستوف جالتييه المدير الفني لـ سان جيرمان، ولويس كامبوس المدير الرياضي، على علم بتغيب ميسي.

وقرر سان جيرمان في أعقاب تلك الأزمة عدم تقديم عرض تجديد لـ ميسي، وبالتالي رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.