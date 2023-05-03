أنشيلوتي: يجب أن يستيقظ ميليتاو.. ومودريتش عاد للتدريبات بالفعل

زف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، أنباءً سعيدة لجماهير فريقه، رغم الهزيمة أمام ريال سوسيداد.

وابتعد ريال مدريد أكثر من أي وقتٍ مضى عن لقب الدوري الإسباني، بسقوطه 0-2 أمام ريال سوسيداد مساء الثلاثاء بالجولة 33 للمسابقة.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة معلقا على الهزيمة: "من الجلي أن رأس اللاعبين كان مركزا على نهائي الكأس ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعندما لا نكون مركزين بشكل كامل، فإننا نهدي الكرات للمنافسين".

وأضاف: "الشوط الأول كان جيدًا، لكننا أهديناهم الهدف الأول وبعدها باتت الأمور معقدة. لكن يجب تسليط الضوء على أن أسلوبنا في الشوط الأول قد أفلح، آمل أن يكون هذا الهدف آخر هدية نعطيها للمنافسين هذا الموسم".

وأكمل: "لست نادمًا على التشكيل، لا نعاني من إصابات مثيرة للقلق، فقط كدمات جراء المباراة العنيفة. اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن نهائي الكأس هو ميندي، لكن البقية تعافوا بدرجة كبيرة".

وكشف أنشيلوتي: "مودريتش تدرب صباح اليوم (الثلاثاء) ويشعر أنه بخير. سنقيّم حالته خلال هذه الأيام، لديه فرص في لقب النهائي، لكننا لن نخاطر".

واعترف: "الهزيمة مؤلمة دائما وليست أفضل وسيلة للإعداد لما هو مقبل، إنها تقلقنا وتعطينا مشاعر سيئة. من الجلي أن رأس اللاعبين كان في نهائي الكأس ونصف نهائي دوري الأبطال، وعندما لا تكون مركزا بالكامل، فإنك تعطي الهدايا للمنافسين".

وسُئل أنشيلوتي عما إذا كان مدافعه إيدير ميلتياو -الذي أخطأ في لقطة الهدف- لم يعد متشائما كما كان سابقا، فأجاب الإيطالي: "أنا متفق مع ذلك، عليه أن يستيقظ قريبا".

واستدرك: "أنا متأكد أننا سنرى فريقا مختلفا في المباراتين المقبلتين بتركيز يصل إلى 100%. سنقاتل".

وتابع: "افتقدنا الاستمرارية في الدوري الإسباني، لكن لحسن الحظ لا نزال ننافس في بطولتين، آمل أن نستطيع إصلاح هذا الموسم".

وعن لقطة طرد داني كارباخال: "أرى أن كارباخال لمس الكرة، لم أتحدث معه بعد، ولذلك لا أعرف ما دار بينه وبين الحكم في لقطة الطرد".































وسجّل تاكيفوسا كوبو، وأندير بارينتشيا، ثنائية ريال سوسيداد في شوط المباراة الثاني.

ليتجمّد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة المتصدر برصيد 14 نقطة قبل 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.

ويكفي برشلونة الفوز في الجولة المقبلة على إسبانيول، ليحسم رسميًا لقب الدوري الإسباني.

في المقابل، يبتعد ريال سوسيداد عن فياريال الخامس بفارق 8 نقاط، وبذلك يقترب أكثر من حسم مقعد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا مساء السبت المقبل، ثم يلتقي بـ مانشستر سيتي في ذهاب دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.