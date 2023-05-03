شهد كارثة لـ ريال مدريد في نفس المسابقة.. الإعلان عن حكم نهائي كأس إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز حكمًا لنهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وأوساسونا.

ويلتقي ريال مدريد بـ أوساسونا في نهائي المسابقة مساء السبت المقبل على ملعب لاكارتوخا في مدينة إشبيلية.

ويقود سانشيز مارتينيز (39 عامًا) نهائي كأس إسبانيا لأول مرة في مسيرته.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني القرار عبر نشر محادثة الفيديو التي جرت بين ميدينا كانتاليخو رئيس لجنة الحكام، وسانشيز مارتينيز، لإطلاعه على نبأ اختياره رسميًا.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Sánchez Martínez arbitrará la final de la #CopaDelRey... ¡¡Y vivimos el momento de su designación con él!! Así se lo comunicó Medina Cantalejo, presidente del @CTARFEF, en una emotiva videollamada. ℹ️ https://t.co/hyJXevbAIg #LaCopaMola | #ArbitrajeRFEF pic.twitter.com/LduRV8hFl0 — RFEF (@rfef) May 3, 2023

وسيتواجد سانتياجو خايمي لاتري كحكم فيديو، فيما يظهر خوان مارتينيز مونويرا كحكم رابع.

وأدار سانشيز مارتينيز 30 مباراة خلال مسيرته لـ ريال مدريد، فاز فيها الميرنجي 19 مرة، وتعادل في 6 مناسبات، وتلقى 5 هزائم.

وكان سانشيز مارتينيز حكمًا لكلاسيكو الدوري في الدور الأول هذا الموسم الذي فاز فيه ريال مدريد على برشلونة 3-1.

كما أدار سانشيز مارتينيز إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019 الذي خسره ريال مدريد أمام برشلونة 0-3 تحت قيادة سانتياجو سولاري.

وكان سانشيز مارتينيز حكما أيضًا لكلاسيكو الدور الأول في الدوري بنفس الموسم الذي خسره ريال مدريد 1-5.

وأشرف سانشيز مارتينيز على إدارة كلاسيكو الدور الأول لدوري 2017\2018 عندما فاز برشلونة 3-0، واحتسب يومها ركلة جزاء للبلاوجرانا أسفرت عن طرد داني كارباخال.

كما كان حكمًا لإياب كأس السوبر الإسباني الذي فاز فيه ريال مدريد على برشلونة عام 2017 بهدفين دون رد.

وشهد سانشيز مارتينيز تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني 2020 أيضًا الذي انتصر فيه الميرنجي على أتليتكو مدريد بركلات الجزاء الترجيحية، وطرد يومها فيدي فالفيردي بعد أن عرقل الأخير نظيره ألفارو موراتا.

وأدار سانشيز مارتينيز مباراة ريال مدريد وألكويانو في الدور الثالث لكأس إسبانيا 2021 التي عرفت مفاجأة مدوية بخروج كتيبة زين الدين زيدان أمام فريق القسم الثالث في الوقت الإضافي.

في المقابل، أدار سانشيز مارتينيز 11 مباراة فقط لـ أوساسونا، فاز في 3 منها وتعادل واحدة وخسر الفريق 7 مرات.

لكن أحد تلك الانتصارات النادرة كان تاريخيا، إذ حدث في كامب نو على حساب برشلونة عام 2020 بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعد سانشيز مارتينيز حكما دوليا منذ عام 2017، ويدير لقاءات الدرجة الأولى في إسبانيا منذ 2015.

وسبق لـ سانشيز مارتينيز إدارة 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و14 لقاءً في الدوري الأوروبي.