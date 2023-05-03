الإصابة تنهي موسم قائد الهلال السعودي وتبعده عن نهائي دوري الأبطال

خرج سلمان الفرج قائد الهلال السعودي من حسابات مدربه الأرجنتيني رامون دياز حتى نهاية الموسم الجاري، حسب تقرير جريدة الرياضية السعودية.

وسافرت بعثة الهلال إلى اليابان استعدادا لخوض إياب نهائي دوري الأبطال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني السبت المقبل.

يوم الاثنين، أفاد الهلال عبر موقعه أن الفرج غاب عن المران الأول للفريق في اليابان وخضع لجلسة تأهيلية، قبل أن يوضح تقرير جريدة الرياضية يوم الأربعاء أن اللاعب خضع لفحوصات طبية مؤخرا في طوكيو، العاصمة اليابانية.

وأضاف التقرير أن نتائج الفحوصات الطبية أظهرت عدم قدرة اللاعب على خوض إياب النهائي السبت المقبل.

وأشار التقرير إلى أن عودة النجم الدولي إلى الملاعب مجهولة حتى الآن إثر تجدد إصابته بعظمة الساق التي تعرض لها خلال موقعة الذهاب في الرياض السبت الماضي.

إلى ذلك، تأكدت جاهزية الحارس محمد العويس بعد مشاركته في في التدريبات الجماعية بعد ان أنهى برنامجه العلاجي و التأهيلي.

منتصف الشهر الماضي، تلقى الهلال ضربة موجعة قبل مواجهة الدربي أمام النصر بعد تعرض محمد العويس حارس مرماه للإصابة في اتدريبات.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر وقتها أن الفحوصات التي أجراها العويس أظهرت إصابته في أربطة الكتف سيخضع على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيل لمدة 3 أسابيع.

ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف أو الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال التعادل 1-1 في مباراة الإياب، من أجل التتويج باللقب.

وسيكون هدف الهلال الأسبوع المقبل تكرار ما حدث في نهائي نسخة 2019 ضد أوراوا ذاته في اليابان.

حينها انتصر الهلال بثنائية دون مقابل في اليابان بلقاء الإياب وحسم اللقب القاري لصالحه.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.