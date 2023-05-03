مجلس أبوظبي الرياضي يكشف آخر موعد لاستراجع جماهير الزمالك قيمة تذاكر السوبر المصري

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 12:12

كتب : أحمد الخولي

جمهور الزمالك ضد المصري

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن فتح الباب أمام جماهير الزمالك لاسترجاع قيمة تذاكر كأس السوبر المصري.

ولا يشارك الزمالك في المباراة ويعوضه بيراميدز لمواجهة الأهلي على اللقب الذي يُلعب مساء الجمعة.

وذكر مجلس أبوظبي الرياضي أن الجماهير ستكون قادرة على استرجاع قيمة التذاكر في الأماكن المخصصة لجماهير الزمالك.

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ويمكن للجماهير استرجاع قيمة التذاكر حتى الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء بيان مجلس أبوظبي الرياضي كالآتي:

بناء على المستجدات الواردة من الاتحاد المصري لكرة القدم، يشارك نادي بيراميدز في كأس السوبر المصري، بعد كتاب رسمي من الاتحاد المصري بتغيير أحد طرفي السوبر.

ونتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور المباراة بناء على الاطراف المعلن عنها سابقاً، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة.

وسيتم إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس 4 مايو 2023.

وذلك من خلال الرابط التالي:

[email protected]

وكان الزمالك قد اعتذر عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وتم تقديم الدعوة لـ بيراميدز للمشاركة في المباراة التي تُلعب مساء الجمعة.

وحل بيراميدز وصيفًا لكأس مصر 2022، وثالثًا في الدوري المصري لنفس الموسم، ويعوض الزمالك بطل الدوري الذي لن يخوض اللقاء.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

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