فتح الله: كنا معزولين يوم ونصف وفوجئنا بخوض السوبر عند عودتنا للقاهرة

كشف محمود فتح الله المدرب العام لـ بيراميدز، عن كواليس إبلاغ فريقه بخوض كأس السوبر المصري بدلا من الزمالك.

ويلتقي بيراميدز -بشكل مفاجئ- بـ الأهلي مساء الجمعة في كأس السوبر المصري.

وقال فتح الله عبر ETC: "كنا نتمنى العودة من جنوب إفريقيا ببطاقة التأهل، لكن هذه هي كرة القدم، وضعنا آمالا كبيرة على التتويج بالكونفدرالية خصوصا أن اللاعبين يستحقون تحقيق إنجاز".

وأضاف: "عدنا في رحلة سفر شاقة ومجهدة جدا، الطائرة تأخرت 12 ساعة، والرحلة استمرت يوم ونصف، وصلنا القاهرة في السابعة صباح الثلاثاء".

وتابع: "في المران المسائي استعدادا لمواجهة الاتحاد، أخبرونا أننا سنخوض السوبر أمام الأهلي، كنا معزولين لمدة يوم ونصف ولم نكن متابعين الأنباء، ولذلك فوجئنا بالأمر بعض الشيء".

وشدد: "إنها مباراة كبيرة، وربما الله أرسل لنا هذه المباراة في هذا التوقيت لسبب ما، هناك إجهاد غير طبيعي، ولكن اللعب على بطولة سيسهّل إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة بعد توديع الكونفدرالية".

وأكد: "إنها فرصة ثانية للخروج ببطولة هذا الموسم، ربما هي حكمة إلهية، أتوقع أننا سنقدم مباراة كبيرة".

وتابع: "باتشيكو كان متحمسا للغاية وقبل خوض المباراة على الفور، هو مدرب جريء ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين رغم توديع الكونفدرالية".

وأضاف: "غيابات بيراميدز تتمثل في عبد الله السعيد وأسامة جلال وشريف إكرامي، باستثناء ذلك فالقائمة كلها متاحة".

وأتم: "جدول المباريات مضغوط للغاية وعانينا من إصابات عديدة في الفترة الماضية، بسبب تلاحم المباريات فإن اللاعب الذي يعاني من صداع فقط يمكنه أن يغيب 3 أو 4 مباريات".

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وكان الزمالك قد أعلن عن اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري في أعقاب تعليق إيقاف محمود "كهربا" لحين البت في شرعية لجنة الانضباط.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم أن بدلاء الزمالك للمشاركة في السوبر بالترتيب: بيراميدز، طلائع الجيش، فيوتشر.

ووافقت إدارة بيراميدز على المشاركة في المباراة، وتتوجه بعثة الفريق إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء.

وحل بيراميدز وصيفًا لكأس مصر 2022، وثالثًا في الدوري المصري لنفس الموسم، ويعوض الزمالك بطل الدوري الذي لن يخوض اللقاء.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.