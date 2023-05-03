مواعيد مباريات الأربعاء 3 مايو 2023 - حسم محتمل للدوري الإيطالي.. وسيتي يسعى لاستعادة الصدارة

منتصف الأسبوع ولكنه مليء بالمباريات المهمة والمصيرية التي قد تحدد شكل التتويج والهبوط في دوريات عديدة.

يقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الأربعاء 3 مايو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

في مباراة وحيدة بالمسابقة المحلية، يحل المصري ضيفًا على أسوان في الثامنة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

الدوري الإيطالي

ويشهد اليوم إقامة 8 مباريات في الدوري الإيطالي، أهمها لاتسيو أمام ساسولو في العاشرة مساءً لأنها قد تعرف حسم اللقب لـ نابولي حال تعثر الفريق العاصمي.

وتُنقل المباراة عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد حسين.

وفي نفس التوقيت، يلعب ميلان أمام كريمونيزي بتعليق عصام عبده، كما يحل إنتر ميلان ضيفا على فيرونا بتعليق محمد الشامسي، ويستقبل مونزا نظيره روما بتعليق أحمد الحامد.

وفي السابعة مساء، يلعب يوفنتوس أمام ليتشي بتعليق حازم عبد السلام، ويحل سبيزيا ضيفا على أتالانتا في نفس التوقيت.

الدوري الإنجليزي

وفي مباراة مهمة في صراع اللقب، يستقبل مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق رؤوف خليف.

وفي نفس التوقيت، يستقبل ليفربول بقيادة محمد صلاح، نظيره فولام عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق خالد الحدي.

الدوري الفرنسي

وفي لقاء بمثابة نهائي للهرب من الهبوط، يحل نانت بقيادة مصطفى محمد، ضيفا على بريست في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق مضر اليوسف.

الدوري الإسباني

وفي دربي عصيب سيحدد الكثير، يستقبل فالنسيا نظيره فياريال في الثامنة والنصف مساءً عبر beIN Sports 1 بتعليق حسام الدمسيسي.

وفي الحادية عشر مساء، يستقبل أتليتكو مدريد نظيره قادش عبر beIN Sports 1 أيضًا، بتعليق عامر الخوذيري.

كأس ألمانيا

وفي نصف النهائي الثاني، يستقبل شتوتجارت نظيره أينتراخت فرانكفورت في العاشرة إلا ربع مساء عبر دبي الرياضية 2.

الدوري السعودي

وسعيًا لمواصلة الصدارة، يحل اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي وطارق حامد، ضيفا على التعاون في السابعة مساءً عبر SSC Sports 1 بتعليق حماد العنزي.

الدوري التونسي

ويلتقي الترجي -منافس الأهلي- بـ الصفاقسي في السادسة مساءً، مباراة تنقلها قناة الكأس 2.

الدوري المغربي

وفي قمة الجولة، يلعب الوداد البيضاوي أمام الجيش الملكي في التاسعة والربع مساءً عبر المغربية الرياضية.