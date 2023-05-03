الاحتفالات تبدأ في برشلونة.. سوسيداد يزيد أوجاع ريال مدريد المحلية قبل أسبوع المصير

فاز ريال سوسيداد على ضيفه ريال مدريد بهدفين دون ردفي ملعب ريالي أرينا، بالجولة 33 للدوري الإسباني

وسجّل تاكيفوسا كوبو، وأندير بارينتشيا، ثنائية ريال سوسيداد في شوط المباراة الثاني.

ليتجمّد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة المتصدر برصيد 14 نقطة قبل 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.

ويكفي برشلونة الفوز في الجولة المقبلة على إسبانيول، ليحسم رسميًا لقب الدوري الإسباني.

في المقابل، يبتعد ريال سوسيداد عن فياريال الخامس بفارق 8 نقاط، وبذلك يقترب أكثر من حسم مقعد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا مساء السبت المقبل، ثم يلتقي بـ مانشستر سيتي في ذهاب دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

غيابات بالجملة

دفع أنشيلوتي بمهاجمه ماريانو دياز أساسيا لأول مرة هذا الموسم.

ولم يشارك ماريانو في التشكيل الأساسي لأي مباراة لـ ريال مدريد منذ ظهوره أمام قادش في 15 مايو 2022.

يأتي ذلك في ظل غياب كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا وديفيد ألابا وفيرلان ميندي.

كما يبدأ البرازيلي رودريجو على الجهة اليسرى، ويشارك ناتشو كظهير أيسر، بينما يتواجد إدين هازارد على مقاعد البدلاء رغم التوقعات بظهوره أساسيا.

في المقابل، ظهر الياباني كوبو أساسيا في هجوم ريال سوسيداد بجوار دافيد سيلفا والنرويجي أليكساندر سورلوث.

📋ماريانو دياز أساسي بتشكيل ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد. ⚪👑#في_إسبانيا pic.twitter.com/W8c3FX4hcG — FilGoal (@FilGoal) May 2, 2023

فرص عديدة

ريال مدريد دخل المباراة بقوة، فهدد أوريليان تشواميني بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة السادسة تصدى لها أليكس ريميرو.

ثم أرسل إيدير ميليتاو رأسية قوية في الدقيقة 9 تصدى لها ريميرو ببراعة.

أول تهديد من أصحاب الأرض حل في الدقيقة 14 عندما سدد سيلفا أعلى العارضة بغرابة.

أخطر فرص الشوط الأول حلت في الدقيقة 16 عندما ارتدت تسديدة مارتين زوبيميندي من عارضة ريال مدريد.

هجمات ريال سوسيداد الشرسة لم تتوقف، فانفرد سيلفا بمرمى ريال مدريد وسدد من وضعية مريحة، لكن تيبو كورتوا تصدى وأبعد الخطر في الدقيقة 19.

خطأ قاتل

مع بداية الشوط الثاني، تحديدا بعد مرور 70 ثانية من عودة اللاعبين من غرف خلع الملابس، سجّل ريال سوسيداد.

ميليتاو أخطأ في إرجاع الكرة إلى حارسه كورتوا، ليستغل كوبو الموقف ويسجل في الشباك الفارغة.

لاعب ريال مدريد السابق بات أول ياباني يهز شباك ريال مدريد على مر تاريخ الدوري الإسباني.

فرحة كوبو بهدفه في شباك ريال مدريد⚽🔵 pic.twitter.com/T9XeoS3PZV — FilGoal (@FilGoal) May 2, 2023

المدرب كارلو أنشيلوتي تحرك في الدقيقة 59، فأخرج الحاضر الغائب ماريانو، وعوّضه بالشاب ألفارو رودريجيز.

لكن نبأ سعيد طال كتيبة ريال مدريد، عندما حصل داني كارباخال على بطاقة صفراء ثانية للاعتراض على الحكم، وغادر المباراة مطرودًا.

ويعد ذلك الطرد هو الثاني في مسيرة كارباخال الاحترافية خلال 438 مباراة، والأول منذ ديسمبر 2017 أمام برشلونة.

ولم تمر إلا دقائق، ونشر كارباخال شكلًا تعبيريًا ساخرًا عبر حسابه في انستجرام تعليقًا على قرار الحكم، والمباراة لا تزال جارية.

ليضطر أنشيلوتي للتحرك مجددا، ويقحم لوكاس فاسكيز كظهير أيمن بدلا من توني كروس.

اختفى ريال مدريد هجوميا تماما بعد الطرد، فيما زادت شراسة ريال سوسيداد، فسدد البديل أندير بارينتشيا ركلة حرة مباشرة قوية في الدقيقة 81، تصدى لها كورتوا.

التغيير الأخير لـ ريال مدريد حل في الدقيقة 82 بدخول الشاب سيرخيو أريباس بدلا من ماركو أسينسيو الذي بدا متألمًا من إصابة في العضلة الضامة أثناء خروجه.

كورتوا تصدى لتسديدة بارينتشيا الأولى، لكنه لم يقدر على الثانية في الدقيقة 86 من تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك ريال مدريد.

وكاد ميليتاو أن يسجّل هدفا شرفيا بعد خطأ ريميرو في الوقت بدل الضائع، لكن الدفاع أصر على الخروج بشباك نظيفة.