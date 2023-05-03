طائرة - سيدات الزمالك يحصدن كأس مصر على حساب الأهلي

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 00:24

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك طائرة سيدات

فاز الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة للسيدات، بتغلبه على الأهلي 3-1 في المباراة الثانية من سلسلة الدور النهائي.

وحقق الزمالك الفوز في المباراة الثانية مكررًا نفس نتيجة انتصاره على الأهلي مساء الإثنين.

وبذلك يفقد الأهلي اللقب لأول مرة منذ عام 2001، إذ فاز بكل ألقاب كأس مصر من وقتها.

وتقدّم الأهلي أولًا وفاز بالشوط الأول بنتيجة 25-22.

لكن الزمالك انتفض وفاز بثلاثة أشواط متتالية في سيناريو مطابق للمباراة الأولى.

وفاز الزمالك بالشوط الثاني بنتيجة 25-20، ثم تقدم بفوزه بالشوط الثالث 25-12، قبل أن يحسم المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 25-16.

وكان الأهلي قد حصد الدوري المصري للسيدات بفوزه 2-1 في سلسلة الدور النهائي، فيما آل لقب الكأس للزمالك.

الأهلي الزمالك
نرشح لكم
سلة – الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يهزم كيب تاون في بطولة BAL تنس - خسرت من المصنفة الثانية عالميا.. ميار شريف تودع بطولة مدريد المفتوحة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة – قدم وسلة وطايرة في انتظارنا كرة طائرة - البداية بيضاء.. فوز سيدات الزمالك على الأهلي في أولى مباريات نهائي الكأس كرة طائرة - مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع يوسفاني تنس - ضد المصنفة الثانية.. ميار شريف تواجه تحديا كبيرا في ربع نهائي مدريد تنس - ميار تواصل كتابة التاريخ وتتأهل لربع نهائي مدريد المفتوحة كرة طائرة - مدرب الزمالك: كان لدينا إيمان بالتتويج بالكأس.. وكنت أتمنى حضور الجماهير
أخر الأخبار
الاحتفالات تبدأ في برشلونة.. سوسيداد يزيد أوجاع ريال مدريد المحلية قبل أسبوع المصير 3 دقيقة | الدوري الإسباني
5 تصديات.. الهاني سليمان رجل مباراة سموحة وغزل المحلة 11 دقيقة | الكرة المصرية
طائرة - سيدات الزمالك يحصدن كأس مصر على حساب الأهلي 36 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار بيراميدز لمواجهة الأهلي في السوبر 44 دقيقة | الكرة المصرية
صدارة مؤقتة.. أرسنال يستعيد توازنه في الدوري بثلاثية تعمق جراح تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
مهندس الصفقات.. استقالة أليماني من إدارة كرة القدم في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
بهدف قاتل.. الداخلية يفرض التعادل على إنبي في الدوري ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات على ملعب كريكت ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة