طائرة - سيدات الزمالك يحصدن كأس مصر على حساب الأهلي

فاز الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة للسيدات، بتغلبه على الأهلي 3-1 في المباراة الثانية من سلسلة الدور النهائي.

وحقق الزمالك الفوز في المباراة الثانية مكررًا نفس نتيجة انتصاره على الأهلي مساء الإثنين.

وبذلك يفقد الأهلي اللقب لأول مرة منذ عام 2001، إذ فاز بكل ألقاب كأس مصر من وقتها.

الكأس في مية عقبة 🏆🏹⚪ 🚨🚨🚨طائرة سيدات الزمالك أبطالا لكأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية من سلسلة النهائي. 🏐⭐ pic.twitter.com/0J4PAbDMOc — FilGoal (@FilGoal) May 2, 2023

وتقدّم الأهلي أولًا وفاز بالشوط الأول بنتيجة 25-22.

لكن الزمالك انتفض وفاز بثلاثة أشواط متتالية في سيناريو مطابق للمباراة الأولى.

وفاز الزمالك بالشوط الثاني بنتيجة 25-20، ثم تقدم بفوزه بالشوط الثالث 25-12، قبل أن يحسم المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 25-16.

وكان الأهلي قد حصد الدوري المصري للسيدات بفوزه 2-1 في سلسلة الدور النهائي، فيما آل لقب الكأس للزمالك.