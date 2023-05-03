اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار بيراميدز لمواجهة الأهلي في السوبر

كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل اختيار بيراميدز لمواجهة الأهلي في كأس السوبر.

وسيلعب الأهلي ضد يبراميدز بعدما اعتذر الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر المصري.

وقال أبو الوفا عبر صدى البلد: "خاطبنا بيراميدز وفيوتشر وطلائع الجيش وكنا في حالة تأهب قصوى. الاختيار وقع على بيراميدز لأنه وصيف مسابقتي الدوري والكأس".

وأضاف "ما يقال حول اتصال مسؤولي اتحاد الكرة بالنادي الأهلي حول الأمر عار تماما من الصحة. الأهلي اتجه للقضاء ورفع قضية لأنه يرى أن تعيين لجنة الانضباط غير قانوني".

وكشف "اتحاد الكرة ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بحكم الاستئناف. كنت أقصد بحديثي مع مرتضى منصور وقت أزمة القيد أن رئيس لجنة الانضباط السابق استقال بسبب تصريحاته ضده وهذا ما أجل صدور العقوبة ضد كهربا".

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رسميًا عن خوض بيراميدز مباراة السوبر عقب اعتذار الزمالك.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في إجتماعه الطارئ بمقر الاتحاد و بحضور غالبية الأعضاء لمناقشة موضوع مباراة السوبر المصري حيث أعلن نادي الزمالك عدم مشاركته في المباراة المقرر إقامتها بدولة الإمارات الشقيقة يوم 5 / 5 / 2023 .

بدولة الإمارات الشقيقة يوم 5/5/2023 ".

وأضاف "وقد استعرض الحضور مع باقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الخطابات الواردة وكذلك طلبات الأندية الراغبة في المشاركة طبقًا للترتيب الذي انتهى إليه جدول مسابقة الموسم السابق وطبقا للائحة المسابقات..وبناء عليه قد وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة علي مشاركة نادي بيراميدز بإعتباره الوصيف في مسابقة الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي بطل كأس مصر ،في مباراة السوبر المصري المقرر لها 5 / 5 / 2023 .

وإذ يؤكد المجلس إعتزازه بجميع الأندية المصرية و الوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية".

وتعد مشاركة بيراميدز في السوبر بدلا من الزمالك الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

وكشف نادي الزمالك قراره الرسمي والذي أبلغ به اتحاد كرة القدم بشأن مشاركته في السوبر المصري.

وأكد الزمالك على قراره الذي أعلنه أمس الإثنين بالاعتذار عن عدم المشاركة في المباراة.

ماذا حدث؟

تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف.

وأعلنت لجنة الاستئناف أنها ستجتمع يوم الإثنين للنظر في جدول أعمالها.

وتقدم الأهلي بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما، بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قدمنا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بسبب عدم قانونية تعيين اتحاد الكرة للجنة الانضباط الحالية".

وأضاف "لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم تنص على انتخاب اللجان المستقلة، وهذه اللجنة معينة بالمخالفة للقانون".

وأوضح "الفقرة (ح) من المادة 39 للائحة النظام الأساسي التي استند عليها مجلس إدارة الاتحاد لتعيين لجنة الانضباط، لم تعطِ له حق تشكيل وتعيين لجنة كاملة، بل نصت على تعيين البدائل للوظائف الشاغرة في اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية".

وواصل المصدر "هذه الدعوى تطعن على قانونية وشرعية تعيين لجنة الانضباط وبالتالي كل ما صدر عنها من قرارات، لأنها عينت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي".

وتابع "بناء عليه، ننتظر عدم صدور أي قرارات من لجنة الاستئناف التي قررت الاجتماع غدا، لحين البت في هذه الدعوى، أسوة بما فعلته وزارة الرياضة حين صدر قرار حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور".

وأكمل "في ذلك الوقت أجلت الوزارة تنفيذ القانون الذي ينص على عزل أعضاء إدارات الأندية في حال صدور أحكام قضائية مقيدة للحرية، لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة لعزل رئيس الزمالك".

وأعلنت لجنة الاستئناف عن وقف النظر في الطلبات المقدمة أمامها لحين فصل القضاء الإداري في دعوى الأهلي ببطلان تشكيل لجنة الانضباط.

وأعلن الزمالك عن قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر.

موعد المباراة

وتقام المباراة يوم الجمعة 5 مايو الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.