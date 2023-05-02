بهدف قاتل.. الداخلية يفرض التعادل على إنبي في الدوري

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية - هدف بركات حجاج

فرض الداخلية التعادل على إنبي في الوقت القاتل من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري.

وتعادل الداخلية أمام إنبي بهدف لكل فريق ضمن الجولة 27 من المسابقة.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي فيما عدل كمال أبو الفتوح النتيجة لصالح الداخلية.

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إنبي تعادل للمرة السادسة خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري.

فيما حقق الداخلية التعادل رقم 11 خلال مباريات الموسم الحالي من المسابقة.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 33 في المركز العاشر بجدول الدوري.

فيما وصل الداخلية إلى النقطة 26 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

وافتتح أحمد العجوز أهداف المباراة عند الدقيقة 26 بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس عماد السيد على حدود منطقة الجزاء فقابلها العجوز بتسديدة صاروخية سكنت أقصى يمين المرمى.

وأبعد علي فوزي مدافع إنبي هجمة خيطرة لنادي الداخلية من داخل منطقة الجزاء ليحافظ على تقدم فريقه.

ونجح كمال أبو الفتوح مدافع الداخلية في استغلال ركلة ركنية وحولها بضربة رأسية متقنة سكنت شباك إنبي في الوقت القاتل عند الدقيقة 85.

وحاول عمرو مرعي مهاجم إنبي تسجيل الهدف الثاني لفريقه وسدد كرة مرت عالية عن مرمى الداخلية في الدقيقة 90.

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