الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات على ملعب كريكت

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكريكت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح الفريق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل ضد بيراميدز، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

واستهل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المران بعقد محاضرة نظرية مع اللاعبين استغرقت 15 دقيقة، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وحرص كولر على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون عن مباراة السوبر، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية المهمة الخاصة بالمباراة، والبرنامج التدريبي للفريق خلال الأيام القادمة.

وخاض الأهلى مرانه الأول بالإمارات في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء -السابعة والنصف بتوقيت القاهرة- على ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن فندق إقامة البعثة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة استغرقت قرابة 30 دقيقة، بدأت بالجري الخفيف مع استخدام العديد من الأدوات التدريبية، ثم أعقبها بتمرير الكرة من لمسة واحدة.