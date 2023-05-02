سلة – الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يهزم كيب تاون في بطولة BAL

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

الأهلي وكيب تاون

حقق الأهلي ثالث انتصاراته في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL بالفوز على كيب تاون الجنوب إفريقي لحساب الجولة الثالثة.

الأهلي حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة بعدما فاز على كيب تاون بنتيجة 91-75.

وحسم الأهلي الفوز 91-75 بعدما انتهت نتيجة الشوط الأول 46 - 42 لصالح الشياطين الحمر.

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المباراة أقيمت على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الثانية على سيتي أويلرز الأوغندي بطريقة صعبة ومثيرة بنتيجة 72-70.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على فيريفيارو بنتيجة 92-74.

وسيواجه الأهلي بيترو لواندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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