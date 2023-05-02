أول الهابطين.. إلتشي يسقط إلى الدرجة الثانية قبل 5 جولات على نهاية الدوري الإسباني

هبط إلتشي رسميًا إلى دوري القسم الثاني الإسباني، بهزيمته أمام مضيفه ألميريا بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق ألميريا فوزا مهما في صراع الهروب من الهبوط على ملعب كينج باور، بالجولة 33 للدوري الإسباني.

وتقدّم ليو بابتيستاو لـ ألميريا في الدقيقة 22، ثم أضاف زميله أدريان إمباربا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وسجّل إيزيكييل بونسي هدف إلتشي الوحيد في الدقيقة الأخيرة، قبل ثوانٍ من الإعلان عن النبأ الحزين لجماهيره.

ويعود إلتشي إلى الدرجة الثانية بعد 3 مواسم في الدوري الممتاز.

ويعد ذلك الهبوط هو السادس في تاريخ النادي المنتمي إلى إقليم فالنسيا، إلى دوري القسم الثاني.

ورفع ألميريا رصيده إلى 36 نقطة وتقدّم مؤقتا إلى المركز 14، بفارق 5 نقاط عن إسبانيول صاحب أقرب مراكز الهبوط.

في المقابل، تجمّد رصيد إلتشي عند 16 نقطة في المركز 20 -الأخير-، بفارق 17 نقطة عن أقرب مراكز البقاء قبل 5 جولات على النهاية، لتنتهي آماله رسميًا.

ولم يفز إلتشي إلى في 3 مباريات هذا الموسم، فيما تعادل 7 وخسر في 23 مناسبة.

وبدأ إلتشي الموسم بـ فران إسكريبا كمدير فني، ثم عوضه الأرجنتيني خورخي ألميرون لفترة قصيرة، قبل أن يتولى الأرجنتيني الآخر سيباستيان بيكاتيتشي المهمة مؤخرا سعيا لإعادة الفريق للدرجة الأولى.