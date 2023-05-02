اللقب في الدربي؟ ألبا ينصر برشلونة على أوساسونا ويقربه من الدوري

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 22:41

كتب : FilGoal

برشلونة

فاز برشلونة على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد في ملعب كامب نو، بالجولة 33 للدوري الإسباني.

وسجّل جوردي ألبا هدف اللقاء الوحيد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه ريال سوسيداد لإعادة الفارق إلى 11 نقطة هذا المساء.

وبات برشلونة قادرًا حسابيًا على حسم لقب الدوري في الجولة المقبلة من المسابقة أمام إسبانيول.

وحقق برشلونة فوزه رقم 11 في الدوري هذا الموسم بنتيجة 1-0، وهي سابقة في تاريخه بالمسابقة.

وعادل برشلونة الرقم القياسي على هذا الصعيد الذي يتشاركه الثلاثي الآخر: فالنسيا (1989)، وأتليتكو مدريد (2018)، وإشبيلية (2021).

وتعد تلك المباراة الأخيرة لـ أوساسونا قبل خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد السبت المقبل.

التشكيل المثالي

لم يجر تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أي تغيير على تشكيلته التي سحقت ريال بيتيس برباعية دون رد قبل أيام.

وشارك الألماني مارك أندري تير شتيجن في مباراته رقم 250 بقميص البلاوجرانا.

وبات تير شتيجن ثالث أكثر الأجانب ظهورًا بقميص برشلونة خلف ليو ميسي (520)، وداني ألفيش (261).

في المقابل، أراح خاجوبا أراساتي المدير الفني لـ أوساسونا العديد من لاعبيه الأساسيين، قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي الكأس.

طرد مبكر

أحد اللاعبين البدلاء الذين شاركوا مع أوساسونا، هو خورخي هيراندو قلب الدفاع الذي ظهر في الدوري الإسباني لأول مرة في مسيرته.

لكن حضور هيراندو على أرض الملعب لم يدم لأكثر من 27 دقيقة، إذ عرقل بيدري المنفرد، ليحصل على بطاقة حمراء ويغادر الملعب مطرودًا.

في المقابل، أصيب جافي في الدقيقة 36 وغادر الملعب ليعوضه أنسو فاتي.

فرص بالجملة

حاول تشافي إنعاش هجومه، فدفع بالعائد عثمان ديمبيلي بدلا من رافينيا، وأدخل إيريك جارسيا محل أندرياس كريستينسن، في الدقيقة 53.

وعرفت المباراة قدرا هائلا من الفرص وتألق من أيتور فيرنانديز حارس مرمى أوساسونا في الدقيقة 55.

وسدد فرينكي دي يونج من مسافة قريبة في الدقيقة 55، لكن أيتور تصدى بشكل إعجازي.

وكاد فاتي أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 73، لكنها جاورت القائم.

ودخل فيران توريس وجوردي ألبا في صفوف برشلونة على حساب سيرخيو بوسكيتس وأليخاندرو بالدي في الدقيقة 75.

وكاد توريس أن يسجل فور دخوله بالصدفة في متابعة لتشتيت أيتور، لكن كرته جاورت القائم بقليل.

المُنقَذ

بشارة القائد على ذراعه، نجح ألبا في تسجيل هدف الانتصار بتسددية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85 بعد تمريرة دي يونج.

ورفع ألبا رصيده إلى هدفين في الدوري الإسباني هذا الموسم، أكثر من أي مدافع آخر في فريقه.

وكاد برشلونة أن يضيف هدفا ثانيا في آخر الثواني عبر ديمبيلي، لكن تسديدة الفرنسي مرت جانبية.

وحافظ برشلونة على فوزه الثمين، ليخرج منتصرا ويقترب أكثر من اللقب الغائب.

برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني
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