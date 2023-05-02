ليكيب: باريس سان جيرمان يوقف ميسي لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

أوقف باريس سان جيرمان لاعبه ليونيل ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون إذن النادي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي لن يشارك في المباريات لمدة أسبوعين.

وسيُحرَم ميسي من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيًا مع الفريق، وسيُخصَم منه راتب أسبوعين.

وبالتالي لن يشارك ميسي في مباراتي سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو في الجولتين المقبلتين للدوري الفرنسي.

وتواجد ميسي في السعودية أمس الإثنين ضمن دوره كسفير السياحة في المملكة.

وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" أن ميسي تغيب عن مران الإثنين وتواجد في السعودية دون إذن من النادي.

ولم يعلم كريستوف جالتييه المدير الفني، ولويس كامبوس المدير الرياضي، بسفر ميسي، ولم يحصل منهما على إذن بالتغيب عن المران.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس النادي غير سعيد بتصرف ميسي.

وذكر التقرير أن المسألة ستُعالج بشكل مباشر في الدوحة، خصوصًا مع تعثر مفاوضات تجديد عقد ميسي.

وشعر بعض لاعبي باريس سان جيرمان أن ميسي تعرض للمحابة بسبب تغيبه عن التدريب.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير صحفية أنه لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده.

ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.

ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - ماريانو أساسي لأول مرة منذ عام أمام سوسيداد التشكيل - جورجينيو على حساب بارتي في أرسنال.. وأوباميانج يقود هجوم تشيلسي ليكيب: نانت قد يقيل كومبواريه حال الخسارة أمام بريست تشكيل برشلونة - بيدري وجافي أساسيان أمام أوساسونا كالتشيو ميركاتو: جلسة بين ميلان وموهبة مونبلييه خلال أيام لخلافة زلاتان بسبب تجاهل الطفل صاحب الـ8 سنوات.. بيان اعتذار من ليدز يونايتد لجمهوره سكاي: من أجل الإنقاذ.. سام ألاردايس يتولى تدريب ليدز خلال ساعات بقيادة فابيو جروسو.. فروسينوني أول الصاعدين للدوري الإيطالي
أخر الأخبار
دوري المحترفين الجديد - 3 انتصارات في الجولة الأولى لدورة الترقي من الدرجة الثالثة 32 دقيقة | الدرجة الثانية
ليكيب: باريس سان جيرمان يوقف ميسي لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - إنبي (1) - (0) الداخلية.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ريال مدريد - ماريانو أساسي لأول مرة منذ عام أمام سوسيداد ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثلاثي هجومي يقود إنبي.. ومحمد نجيب أساسي لـالداخلية ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - جورجينيو على حساب بارتي في أرسنال.. وأوباميانج يقود هجوم تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول ينشر خطاب اتحاد الكرة إلى بيراميدز للمشاركة في السوبر ساعة | الكرة المصرية
بكعب حسام ولدغة بديله.. سموحة يكبد المحلة الهزيمة الخامسة على التوالي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة