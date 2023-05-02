ليكيب: باريس سان جيرمان يوقف ميسي لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات

أوقف باريس سان جيرمان لاعبه ليونيل ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون إذن النادي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي لن يشارك في المباريات لمدة أسبوعين.

وسيُحرَم ميسي من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيًا مع الفريق، وسيُخصَم منه راتب أسبوعين.

وبالتالي لن يشارك ميسي في مباراتي سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو في الجولتين المقبلتين للدوري الفرنسي.

وتواجد ميسي في السعودية أمس الإثنين ضمن دوره كسفير السياحة في المملكة.

وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" أن ميسي تغيب عن مران الإثنين وتواجد في السعودية دون إذن من النادي.

ولم يعلم كريستوف جالتييه المدير الفني، ولويس كامبوس المدير الرياضي، بسفر ميسي، ولم يحصل منهما على إذن بالتغيب عن المران.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس النادي غير سعيد بتصرف ميسي.

وذكر التقرير أن المسألة ستُعالج بشكل مباشر في الدوحة، خصوصًا مع تعثر مفاوضات تجديد عقد ميسي.

وشعر بعض لاعبي باريس سان جيرمان أن ميسي تعرض للمحابة بسبب تغيبه عن التدريب.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير صحفية أنه لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده.

ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.