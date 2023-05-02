دوري المحترفين الجديد - 3 انتصارات في الجولة الأولى لدورة الترقي من الدرجة الثالثة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 21:55

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

شهدت منافسات الجولة الأولى من دورة الترقي المؤهلة لمنافسات دوري المحترفين 3 انتصارات.

وفي المجموعة الثانية انتصر اتحاد الشرطة على النجوم بهدف دون رد.

وفاز المريخ البورسعيدي على نجمة سيناء بهدف دون رد لتصبح الصدارة لاتحاد الشرطة والمريخ البورسعيدي بثلاث نقاط لكل منهما.

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وفي المجموعة الثالثة فاز دلفي على راية بهدفين مقابل هدف وتعادل بلقاس مع مالية كفر الزيات بهدف لكل فريق

وبذلك أصبح دلفي في الصدارة برصيد ٣ نقاط ثم بلقاس والمالية برصيد نقطة واحدة يليهما راية بدون نقاط.

وكان نادي مكادي قد حقق الصعود من المجموعة الأولى لدوري الترقي ليحجز مكانه ضمن العشرين فريق في دوري المحترفين.

وانطلقت دورة الترقي في بداية شهر مايو الجاري على أن يصعد اول كل مجموعة إلى دوري المحترفين المكون من 20 فريقا في مجموعة واحدة.

كيف يتكون دوري المحترفين؟

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

دورات الترقي من القسم الثالث تضم أوائل المجموعات الأربع لكل منطقة (4 مجموعات في الصعيد من الأولى للرابعة - 4 في القاهرة من الخامسة للثامنة - 4 في بحري من التاسعة للـ 12)، ليتأهل الأول إلى دوري المحترفين، ويتأهل البقية إلى "القسم الثاني ب".

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