انتهت الدوري المصري - إنبي (1) - (1) الداخلية.. تعادل قاتل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

إنبي - البنك الأهلي

يحل الداخلية ضيفا على إنبي في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والداخلية ضمن مسابقة الدوري.

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نهاية المباراة

ق84 كمال أبو الفتوح يسجل هدف التعادل لنادي الداخلية بضربة رأسية متقنة

ق65 علي فوزي مدافع إنبي يبعد كرة عرضية خطيرة من داخل منطقة الجزاء

ق47 محاولات مستمرة من الداخلية لتسجيل هدف التعادل في شباك إنبي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق26 الهدف الأول لنادي إنبي بعد ركلة ركنية لإنبي من جهة اليسار نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس عماد السيد على حدود منطقة الجزاء فقابلها أحمد العجوز بتسديدة صاروخية سكنت أقصى يمين المر

ق20 هجمة خطيرة لهجوم الداخلية يبعدها رضا اسليد حارس إنبي

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

إنبي الدوري المصري
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