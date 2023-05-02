تشكيل ريال مدريد - ماريانو أساسي لأول مرة منذ عام أمام سوسيداد

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

ماريانو دياز - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة 33 للدوري الإسباني.

ودفع أنشيلوتي بمهاجمه ماريانو دياز أساسيا لأول مرة هذا الموسم.

ولم يشارك ماريانو في التشكيل الأساسي لأي مباراة لـ ريال مدريد منذ ظهوره أمام قادش في 15 مايو 2022.

يأتي ذلك في ظل غياب كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا وديفيد ألابا وفيرلان ميندي.

كما يبدأ البرازيلي رودريجو على الجهة اليسرى، ويشارك ناتشو كظهير أيسر، بينما يتواجد إدين هازارد على مقاعد البدلاء رغم التوقعات بظهوره أساسيا.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

الوسط: أوريليان تشواميني - داني سيبايوس - توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - رودريجو

دكة البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - - فيدي فالفيردي - كارلوس دوتور - نيكو باز - سيرخيو أريباس - إدين هازارد - ألفارو رودريجيز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

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