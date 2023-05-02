التشكيل - ثلاثي هجومي يقود إنبي.. ومحمد نجيب أساسي لـالداخلية

أعلن كل من تامر مصطفى مدرب إنبي وعلاء عبد العال مدرب الداخلية تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الداخلية ضد إنبي في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا – مروان داوود

الوسط: محمد حامد–أحمد العجوز – ناصر مودي

الهجوم: رفيق كابو – محمد حمدي - كريم الطيب

تشكيل الداخلية

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: كريم يحيى - كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي

الوسط: سمير فكري - كيليتشي شيميزين - أحمد عادل عبد الرسول - ألان كامبادي - علي الزهدي

الهجوم: فهد جمعة