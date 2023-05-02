في الجول ينشر خطاب اتحاد الكرة إلى بيراميدز للمشاركة في السوبر

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 21:12

كتب : بسام أبو بكر

الزمالك - بيراميدز

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى نادي بيراميدز يبلغه خلاله بالمشاركة في السوبر المصري بدلا من الزمالك.

وطلب اتحاد الكرة من بيراميدز سرعة إرسال أسماء البعثة المسافرة إلى الإمارات من أجل استخراج التأشيرات لهم للسفر إلى أبو ظبي.

ومن المقرر أن يسافر بيراميدز إلى أبو ظبي غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء.

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ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في مباراة السوبر المصري لموسم 2022-2023.

ويشارك بيراميدز في السوبر كونه وصيف الدوري الموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي بصفته بطل كأس مصر.

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موعد المباراة

وتقام المباراة يوم الجمعة 5 مايو الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

بيراميدز السوبر المصري الأهلي
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