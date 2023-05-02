موعد مباراة كأس السوبر بين بيراميدز والأهلي.. والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

انتهى الجدل وأصبحت مباراة السوبر المصري تجمع بين الأهلي وبيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في مباراة السوبر المصري لموسم 2022-2023.

وأعلن محمد أبو الوفا وإيهاب الكومي عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مشاركة بيراميدز في السوبر المصري بدلا من الزمالك الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها عضو اتحاد الكرة يعلن مشاركة بيراميدز في السوبر.. وعقوبات على الزمالك الزمالك يؤكد قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر ضد الأهلي

ويشارك بيراميدز في السوبر كونه وصيف الدوري الموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي بصفته بطل كأس مصر.

موعد المباراة

وتقام المباراة يوم الجمعة 5 مايو الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

طاقم التحكيم

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

الأهلي بيراميدز السوبر المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - إنبي (0) - (0) الداخلية.. صافرة البداية التشكيل - ثلاثي هجومي يقود إنبي.. ومحمد نجيب أساسي لـالداخلية في الجول ينشر خطاب اتحاد الكرة إلى بيراميدز للمشاركة في السوبر بكعب حسام ولدغة بديله.. سموحة يكبد المحلة الهزيمة الخامسة على التوالي اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها الدرجة الثانية - المنصورة يعود لطريق الانتصارات بعد 9 مباريات عضو اتحاد الكرة يعلن مشاركة بيراميدز في السوبر.. وعقوبات على الزمالك 8 لاعبين.. الغيابات تضرب المصري قبل مواجهة أسوان.. واختبار يحدد موقف الجلاصي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - إنبي (0) - (0) الداخلية.. صافرة البداية 2 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ريال مدريد - ماريانو أساسي لأول مرة منذ عام أمام سوسيداد 5 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثلاثي هجومي يقود إنبي.. ومحمد نجيب أساسي لـالداخلية 6 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - جورجينيو على حساب بارتي في أرسنال.. وأوباميانج يقود هجوم تشيلسي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول ينشر خطاب اتحاد الكرة إلى بيراميدز للمشاركة في السوبر 18 دقيقة | الكرة المصرية
بكعب حسام ولدغة بديله.. سموحة يكبد المحلة الهزيمة الخامسة على التوالي 23 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة كأس السوبر بين بيراميدز والأهلي.. والقنوات الناقلة 33 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 37 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة