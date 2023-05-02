موعد مباراة كأس السوبر بين بيراميدز والأهلي والجوائز المالية.. والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

انتهى الجدل وأصبحت مباراة السوبر المصري تجمع بين الأهلي وبيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في مباراة السوبر المصري لموسم 2022-2023.

وأعلن محمد أبو الوفا وإيهاب الكومي عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مشاركة بيراميدز في السوبر المصري بدلا من الزمالك الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

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ويشارك بيراميدز في السوبر كونه وصيف الدوري الموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي بصفته بطل كأس مصر.

وكشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة عن أن الفائز بالمباراة سيحصل على مليون دولار، بينما يحصل وصيف السوبر على 500 ألف دولار.

موعد المباراة

وتقام المباراة يوم الجمعة 5 مايو الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

طاقم التحكيم

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

الأهلي بيراميدز السوبر المصري
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