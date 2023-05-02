اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس عديدة تخص مشاركة بيراميدز بدلا من الزمالك في كأس السوبر.

وأعلن الزمالك عن عدم مشاركته في السوبر المصري، ليوافق بيراميدز على المشاركة أمام الأهلي في المباراة التي تقام مساء الجمعة.

وقال الكومي عبر صدى البلد: "جماهير الزمالك التي حجزت تذاكر المباراة يمكنها إرجاعها والحصول على أموالها دون مشكلة".

وعن طلب بيراميدز تأجيل المباراة لمدة يوم، أوضح الكومي: "كان ذلك في حال تأخر التأشيرات، لكن في الإمارات مشكورين أكدوا لنا أن الإجراءات ستتم اليوم وبالتالي لن يحدث تأجيل وستُلعب المباراة في موعدها".

وكشف الكومي: "العقوبة ستكون إيقاف عامين عن المشاركة في كأس السوبر وغرامة مليون جنيه حال الانسحاب، ونصف مليون جنيه حال الاعتذار. لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين هي المنوطة بتحديد ما إذا كان انسحاب أم اعتذار".

ونفى الكومي أن يكون قد اتحاد الكرة قد أمهل الزمالك ساعة للرد عليه: "لم نمهل الزمالك ساعة للرد علينا، بل أخبرناه أن الساعة 3 عصرا ستكون الحد الأقصى للرد، وهذا انطبق على الزمالك وبيراميدز والجيش، لم نرغب في الانتظار للغد من أجل تجهيز بديل".

وأكد الكومي: "اتحاد الكرة ليس طرفا في أي صراع، وما حدث من كهربا وأدى إلى إيقافه كان في مباراة للدوري المصري التي ليست من اختصاص اتحاد الكرة، ولجنتا الانضباط والتظلمات هما لجنتان مستقلتان، اتحاد الكرة يرفع لهما الشكوى فقط ولديهما كامل الحرية في اتخاذ القرارات".

وعلّق الكومي على لجوء الأهلي للقضاء الإداري للطعن في شرعية لجنة الانضباط: "بخصوص لجوء الأهلي للقضاء الإداري، فالزمالك فعل نفس الأمر في أزمة قيد لاعبيه، وقتها قدّم الاتحاد الكرة ما يفيد أن المحكمة غير مختصة بالنظر في القضية، وهذا ما سنفعله مع الأهلي، وعندها ستعود المسألة للجنة التظلمات تماما مثلما حدث مع الزمالك".

وأضاف: "لجنة الانضباط الموجودة حاليا شرعية لأن نص لائحة النظام الأساسي يقول إنه حال اعتذار رئيس اللجنة أو نائبها أو أحد أعضائها، يتم تعيين من يخلفه لحين موعد الجمعية العمومية".

ونفى الكومي: "ما أشيع حول وجود اتصال بين جمال علام ومحمود الخطيب للتأكيد على إيقاف عقوبة كهربا غير صحيح، تحدثت مع علام مباشرة وأخبرني أنه إذا كان ذلك صحيحا، فلماذا طعن الأهلي إذًا على شرعية تشكيل لجنة الانضباط. ما يشاع غير حقيقي".

وأتم: "بطولة كأس مصر موجهة وتضع الأهلي والزمالك كل منهما على رأس مجموعة، وهذا الأمر ليس جديدا ويحدث دائما".

ماذا حدث؟

تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف.

وأعلنت لجنة الاستئناف أنها ستجتمع يوم الإثنين للنظر في جدول أعمالها.

وتقدم الأهلي بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما، بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قدمنا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بسبب عدم قانونية تعيين اتحاد الكرة للجنة الانضباط الحالية".

وأضاف "لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم تنص على انتخاب اللجان المستقلة، وهذه اللجنة معينة بالمخالفة للقانون".

وأوضح "الفقرة (ح) من المادة 39 للائحة النظام الأساسي التي استند عليها مجلس إدارة الاتحاد لتعيين لجنة الانضباط، لم تعطِ له حق تشكيل وتعيين لجنة كاملة، بل نصت على تعيين البدائل للوظائف الشاغرة في اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية".

وواصل المصدر "هذه الدعوى تطعن على قانونية وشرعية تعيين لجنة الانضباط وبالتالي كل ما صدر عنها من قرارات، لأنها عينت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي".

وتابع "بناء عليه، ننتظر عدم صدور أي قرارات من لجنة الاستئناف التي قررت الاجتماع غدا، لحين البت في هذه الدعوى، أسوة بما فعلته وزارة الرياضة حين صدر قرار حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور".

وأكمل "في ذلك الوقت أجلت الوزارة تنفيذ القانون الذي ينص على عزل أعضاء إدارات الأندية في حال صدور أحكام قضائية مقيدة للحرية، لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة لعزل رئيس الزمالك".

وأعلنت لجنة الاستئناف عن وقف النظر في الطلبات المقدمة أمامها لحين فصل القضاء الإداري في دعوى الأهلي ببطلان تشكيل لجنة الانضباط.

وأعلن الزمالك عن قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر.