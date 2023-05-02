الدرجة الثانية - المنصورة يعود لطريق الانتصارات بعد 9 مباريات

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 20:16

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

عاد نادي المنصورة لطريق الانتصارات في منافسات دوري الدرجة الثانية عقب الفوز على المصري بالسلوم.

وفاز المنصورة على المصري بالسلوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من دوري الدرجة الثانية.

المنصورة عاد لطريق الانتصارات بعد 9 مباريات، إذ تعادل خلال 6 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 آخرين.

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وسجل محمد حمدان وأحمد نصر هدفي المنصورة فيما سجل أحمد إسماعيل هدف المصري بالسلوم الوحيد.

في المقابل حقق الأوليمبي فوزا مهما على حساب هلال مطروح بهدف دون رد في الظهور الأول لميدره الفني سعيد عبد العزيز.

وسجل أليو بدارا هدف المباراة الوحيد ليمنح الأولمبي 3 نقاط غالية في صراع منافسات مجموعة بحري (الثالثة) بدوري الدرجة الثانية.

6 مباريات

وتستأنف غدا الأربعاء باقي مباريات المجموعة اثلالثة (بحري) بإقامة 6 مباريات كالآتي:

طنطا × كفرالشيخ

دكرنس × سبورتنج

المجد × بايونيرز

نبروه × أبو قير للأسمدة

جمهورية شبين × الحمام

بروكسي × بلدية المحلة.

الدرجة الثانية
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