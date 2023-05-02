ليكيب: نانت قد يقيل كومبواريه حال الخسارة أمام بريست

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 20:10

كتب : FilGoal

أنطوان كومبواريه - نانت

يعيش أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت، فترة عصيبة من مسيرته مع الفريق الكناري.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كومبواريه مهدد بالإقالة والأمر متوقف على نتيجة فريقه أمام بريست.

ويحل نانت ضيفًا على بريست في مباراة مصيرية للهروب من الهبوط مساء الأربعاء.

وأوضح تقرير ليكيب أن إدارة نانت جهزت البديل المحتمل بالفعل لـ كومبواريه حال إقالته.

وسيتولى جوسيلين جورفينيك المهمة حتى نهاية الموسم إذا رحل كومبواريه عن نانت.

ويعد جورفينيك لاعبا سابقا في نانت بين 1995 و1998، وقد حقق نجاحا هائلا كمدرب مع فريق جانجامب إذ قاده للتتويج بكأس فرنسا 2014، ووصافة كأس الرابطة الفرنسية 2019.

لاحقًا فاز جورفينيك رفقة ليل بكأس السوبر الفرنسي 2021 على حساب باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة ليكيب أنه في أفضل الأحوال، فـ كومبواريه لن يكون مدربا لـ نانت الموسم المقبل.

وينتهي عقد كومبواريه مع نانت بنهاية الموسم الحالي، ولا تنوي الإدارة تجديده.

ويتولى كومبواريه تدريب نانت منذ فبراير 2021، وقاده للتتويج بكأس فرنسا الموسم الماضي.

لكن نتائج الفريق تدهورت هذا الموسم، إذ يحتل المركز 16 برصيد 32 نقطة.

ويشارك نانت رصيد النقطة مع بريست صاحب المركز 17 -أول مراكز الهبوط- الذي يواجهه في اللقاء المقبل.

وقد تكون الهزيمة أمام بريست بمثابة ضربة قاضية لـ نانت في مسيرته بالدوري الفرنسي.

يأتي ذلك بعد خسارة نانت للقب كأس فرنسا في النهائي أمام تولوز بخماسية يوم السبت الماضي.

ويسعى مصطفى محمد الدولي المصري لإنقاذ نانت من الهبوط للدرجة الثانية.

وسجل مصطفى محمد 11 هدفا في 47 مباراة مع نانت منذ انضمامه إليه قادما من جالاتسراي على سبيل الإعارة.

نانت الدوري الفرنسي
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