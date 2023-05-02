8 لاعبين.. الغيابات تضرب المصري قبل مواجهة أسوان.. واختبار يحدد موقف الجلاصي

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

إلياس الجلاصي - المصري - الإسماعيلي - الصور من حساب المصري

ضربت الغيابات قائمة المصري قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد أسوان ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويلعب المصري أمام أسوان غدا الأربعاء على استاد برج العرب ضمن الجولة 27 من المسابقة.

وأعلن المصري غياب 6 لاعبين من الفريق قبل مواجهة أسوان وذلك لأسباب مختلفة.

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وتأكد غياب السداسي حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال عن قائمة المصري أمام أسوان.

وأوضح محمد عدنان طبيب الفريق البورسعيدي أن اللاعبين يخضعون حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف يهدف إلى سرعة تماثلهم للشفاء وبالتالي مشاركتهم في المباريات المقبلة.

وأضاف أن التونسي إلياس الجلاصي سيخضع لاختبار طبي أخير مساء اليوم الثلاثاء للتأكد من مدى جاهزيته لخوض مباراة الغد.

كما سيغيب كريم العراقي مدافع الفريق لظروف أسرية، بينما يفقد المصري خدمات عمرو موسى بسبب حصوله على الكارت الأحمر في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري.

ويحتل المصري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة.

فيما يتواجد أسوان في المركز 13 برصيد 28 نقطة.

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