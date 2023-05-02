تشكيل برشلونة - بيدري وجافي أساسيان أمام أوساسونا
الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 19:34
كتب : FilGoal
دفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالثنائي جافي وبيدري في تشكيل فريقه الأساسي أمام أوساسونا.
ويلعب برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 33 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب كامب نو.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – جول كوندي – أليخاندرو بالدي
الوسط: فرينكي دي يونج – جافي – بيدري – سيرجيو بوسكيتس
الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، ويأتي أوساسونا في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.
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