تشكيل برشلونة - بيدري وجافي أساسيان أمام أوساسونا

دفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالثنائي جافي وبيدري في تشكيل فريقه الأساسي أمام أوساسونا.

بيدري النادي : برشلونة أوساسونا برشلونة

ويلعب برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 33 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب كامب نو.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

الوسط: فرينكي دي يونج – جافي – بيدري – سيرجيو بوسكيتس

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، ويأتي أوساسونا في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.