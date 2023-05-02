الزمالك يؤكد قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر ضد الأهلي

أعلن نادي الزمالك قراره الرسمي والذي أبلغ به اتحاد كرة القدم بشأن مشاركته في السوبر المصري.

وأكد الزمالك على قراره الذي أعلنه أمس الإثنين بالاعتذار عن عدم المشاركة في المباراة.

ونشر الزمالك خطابا رسميا والذي أرسله إلى اتحاد الكرة ليؤكد على موقفه السابق.

وجاء خطاب الزمالك كالآتي:

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.

وأعلن اتحاد كرة القدم عقد اجتماع طارئ في مقر الاتحاد بعد قليل بشأن أزمة مباراة السوبر.