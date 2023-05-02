انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0) - (2) سموحة.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

سموحة وغزل المحلة

يحل سموحة ضيفا على غزل المحلة في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة وسموحة ضمن مسابقة الدوري.

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نهاية المباراة

ق85 سموحة يسجل الهدف الثاني بعد عرضية أحمد مصطفى من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها بنجامين بواتينج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

ق67 تسديدة خطيرة من أحمد النادري تمر أعلى مرمى سموحة بقليل

ق54 الهدف اثلثاني يضيع بعد تسديدة من مصطفى سعد لاعب سموحة من يمين منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ق48 ضغط هجومي من جانب نادي غزل المحلة وتسديدة قوية من أحمد النادي تمر بجوار مرمى سموحة

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 ركلة ركنية لفريق المحلة نفذها أحمد الشيخ بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بازوكا برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

ق34 خروج حسام حسن بسبب الإصابة في الرأس ودخول بنجامين بواتينج بدلا منه

ق33 فرصة محققة تضيع من غزل المحلة بعد عرضية متنقنة من محمد جابر حولها أحمد الشيخ برأسية مرت بجوار مرمى سموحة بقليل

ق21 حكم المباراة يحتسب الهدف الذي سجله حسام حسن بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق16 حسام حسن مهاجم سموحة يسجل هدفا عالميا بكعب القدم لكن حكم المباراة احتسب خطأ لتسلل زميله شريف رضا في بداية الهجمة

ق5 تصدي رائع من الهاني سليمان حارس مرمى سموحة بعد محاولة جديدة من عبد الرحمن عاطف مهاجم غزل المحلة

ق2 فرصة خطيرة لغزل المحلة بعد ضربة مقصية مزدوجة من عبد الرحمن عاطف تمر أعلى المرمى بقليل

انطلاق المباراة

غزل المحلة سموحة الدوري المصري
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