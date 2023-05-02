تقرير إسباني: رونالدو يريد الرحيل عن النصر والعودة لـ مدريد

ذكر تقرير صحفي إسباني أن كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن صفوف النصر السعودي.

ونشرت صحيفة "الناسيونال" الكتالونية أن رونالدو "لا يحتمل مزيدًا من الوقت في السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لم يتأقلم مع ثقافة المملكة العربية السعودية، وأنه يواجه مشاكل بسبب حاجز اللغة.

وبرر التقرير قبول رونالدو لعرض النصر بالمقابل المادي الضخم الذي يبلغ 200 مليون يورو سنويا والذي جعله أعلى اللاعبين تقاضيًا للأجور على مستوى العالم.

ويسعى رونالدو للعودة للعاصمة الإسبانية مدريد، وفقا للتقرير، حيث كان أكثر راحة وسعادة، وتملكه الندم بعد رحيله.

وذكرت "الناسيونال" أن رونالدو عرض نفسه على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لكن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق رفض الفكرة.

وأشار التقرير إلى نية بيريز بتقديم عرض لـ رونالدو ليكون سفيرًا للنادي أو أن يعمل في الجانب الرياضي.

وانضم رونالدو إلى النصر في يناير بصفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

قائد منتخب البرتغال البالغ 38 عامًا سجّل 12 هدفًا في 12 مباراة خاضها بالدوري السعودي حتى اللحظة.

لكن منذ انضمامه إلى النصر، خسر الفريق كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.