التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وثنائي هجومي لـ غزل المحلة

أعلن كل من أحمد سامي مدرب سموحة ورضا شحاتة مدرب غزل المحلة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل سموحة ضيفا على غزل المحلة في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود حسام حسن هجوم سموحة بجانب مصطفى سعد وصديق أوجولا.

وجاء تشكيل سموحة بالكامل كالتالي:

حارس: الهاني سليمان.

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم –محمد المغربي– محمد سعيد.

الوسط: محمود حليمو – مالك باعيو – حسين فيصل.

الهجوم: مصطفى سعد - حسام حسن – صديق أوجولا.

في المقابل يعتمد رضا شحاتة مدرب غزل المحلة في ظهوره الأول على الثنائي عبد الرحمن عاطف وجابرييل أوروك في قيادة هجوم فريقه أمام سموحة.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي

الحارس: عمرو شعبان.

الدفاع: محمد بازوكا – معاذ الحناوي – مصطفى العش - إيهاب سمير

الوسط: محمد جابر – أحمد النادري – كريم مصطفى – أحمد الشيخ

الهجوم: عبد الرحمن عاطف – جابرييل أوروك.

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

فيما يأتي غزل المحلة في المركز 12 برصيد 30 نقطة.